Notre footballeur Abbosbek Fayzullayev se marie aujourd'hui

·137·Sport
Notre footballeur Abbosbek Fayzullayev se marie aujourd'hui

Le talentueux milieu de terrain de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et de notre club Abbosbek Fayzullayev s'apprête à vivre l'un des jours les plus heureux de sa vie.

Notre footballeur de 23 ans célèbre son mariage aujourd'hui et fonde officiellement une famille. Malgré son jeune âge, Abbosbek, qui a conquis le cœur des supporters par son jeu brillant, son abnégation et son talent sur le terrain, entame désormais un nouveau chapitre dans sa vie personnelle.

Les supporters et la communauté du football adressent leurs sincères félicitations au footballeur en ce jour heureux, lui souhaitant une vie de famille épanouie, une santé solide et de plus grandes réussites dans sa carrière future.

Nous félicitons également Abbosbek Fayzullayev pour cet événement joyeux et lui souhaitons bonheur, une famille unie et prospère, ainsi que de nouvelles victoires sur le terrain.

Abbosbek FayzullayevOuzbekistan
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le cœur d'un supporter s'arrête après la défaite de son équipeLe cœur d'un supporter s'arrête après la défaite de son équipeAujourd'hui, 15:07Nursulton Ruziboyev reçoit une nouvelle voiture en cadeau après sa victoireNursulton Ruziboyev reçoit une nouvelle voiture en cadeau après sa victoireAujourd'hui, 14:40Neymar prêt pour un match complet : Carlo Ancelotti s'exprime sur l'état de la star brésilienneNeymar prêt pour un match complet : Carlo Ancelotti s'exprime sur l'état de la star brésilienneAujourd'hui, 14:35Zlatan Ibrahimovic sur Cristiano Ronaldo : « Il retient l'équipe du Portugal en otage »Zlatan Ibrahimovic sur Cristiano Ronaldo : « Il retient l'équipe du Portugal en otage »Aujourd'hui, 13:55Les lutteurs ouzbeks terminent troisièmes au Championnat d'AsieLes lutteurs ouzbeks terminent troisièmes au Championnat d'AsieAujourd'hui, 13:42Les jeunes Ouzbèques remportent 5 médailles au championnat d'AsieLes jeunes Ouzbèques remportent 5 médailles au championnat d'AsieAujourd'hui, 13:35
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan