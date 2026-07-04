Notre footballeur Abbosbek Fayzullayev se marie aujourd'hui

Le talentueux milieu de terrain de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et de notre club Abbosbek Fayzullayev s'apprête à vivre l'un des jours les plus heureux de sa vie.

Notre footballeur de 23 ans célèbre son mariage aujourd'hui et fonde officiellement une famille. Malgré son jeune âge, Abbosbek, qui a conquis le cœur des supporters par son jeu brillant, son abnégation et son talent sur le terrain, entame désormais un nouveau chapitre dans sa vie personnelle.

Les supporters et la communauté du football adressent leurs sincères félicitations au footballeur en ce jour heureux, lui souhaitant une vie de famille épanouie, une santé solide et de plus grandes réussites dans sa carrière future.

Nous félicitons également Abbosbek Fayzullayev pour cet événement joyeux et lui souhaitons bonheur, une famille unie et prospère, ainsi que de nouvelles victoires sur le terrain.