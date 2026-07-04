Chien perdu retrouvé par son maître grâce à une vidéo virale

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Chien perdu retrouvé par son maître grâce à une vidéo virale

Un chien nommé Gorda, porté disparu pendant un mois, a été retrouvé de manière inattendue grâce à une vidéo devenue virale sur Internet. Cet événement insolite a attiré l'attention de nombreux internautes sur les réseaux sociaux.

Il s'avère que le propriétaire du chien regardait une vidéo virale montrant des supporters célébrant la victoire de l'équipe du Mexique, lorsqu'il a fortuitement repéré son chien au milieu de la foule.

Après cela, il a examiné attentivement les bâtiments et l'environnement visibles dans la vidéo et a réussi à déterminer le lieu de tournage. Arrivé à l'adresse indiquée, le propriétaire a retrouvé Gorda, longtemps recherchée.

Heureusement, le chien a été retrouvé en bonne santé et rendu à ses propriétaires. Cet événement a suscité un grand intérêt sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs soulignant que parfois une simple coïncidence peut mener aux retrouvailles les plus heureuses.

GordaMexique
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