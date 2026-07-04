Le meneur de jeu vedette de Chelsea, Cole Palmer, a réagi à sa non-sélection dans l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du Monde 2026. L'un des héros de l'Euro 2024, âgé de 23 ans, a partagé ses sentiments après avoir été écarté du tournoi en Amérique du Nord par l'entraîneur Thomas Tuchel. Cette décision a surpris de nombreux experts et supporters. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de l'équipe d'Angleterre ces dernières années, Cole Palmer a admis dans une interview accordée au Times qu'il était difficile de digérer cet événement. Selon lui, tout footballeur professionnel rêve de participer à la plus grande compétition de sa carrière. Cependant, acceptant que la décision de l'entraîneur soit finale, il se concentre désormais sur son repos.

Décision de l'entraîneur et raisons principales

Le sélectionneur national Thomas Tuchel a apporté des précisions sur cette décision choc. L'expert allemand a souligné que la régularité et l'état physique de Palmer la saison dernière n'étaient pas au niveau requis. Ses performances avec Chelsea n'ont pas été aussi efficaces que les années précédentes et des blessures fréquentes ont réduit ses chances.

"Il a perdu sa meilleure forme en club. La saison dernière, il n'a pas joué un rôle aussi décisif qu'avant. De plus, il n'a pas donné les résultats attendus lors des rassemblements de l'équipe nationale. Il a dû quitter les entraînements à plusieurs reprises en raison de blessures, ce qui a rendu son intégration dans l'effectif difficile", a expliqué Thomas Tuchel.

Les projets futurs de Palmer

Actuellement, Cole Palmer passe des vacances à Ibiza. Le joueur entend profiter pleinement de sa première véritable pause estivale pour reprendre des forces avant la nouvelle saison. Son ascension, passant de l'académie de Manchester City à une star de Stamford Bridge, a été très rapide, mais le récent déclin lui a montré qu'il devait travailler davantage sur lui-même.

La situation de Palmer intéresse également les fans de football ouzbeks, car il est l'une des stars les plus suivies de la Premier League anglaise. Son retour en équipe nationale dépendra non seulement de ses performances individuelles, mais aussi des résultats globaux de Chelsea la saison prochaine. Le milieu offensif est convaincu qu'il peut encore prouver beaucoup de choses grâce à sa maîtrise technique.

En conclusion, l'absence d'une jeune star comme Cole Palmer à la Coupe du Monde témoigne de l'intensité de la concurrence au sein de l'équipe d'Angleterre. Les "Three Lions", sous la direction de Thomas Tuchel, doivent désormais gagner sans lui, tandis que Palmer se battra pour retrouver sa place lors des prochains grands tournois.