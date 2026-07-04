L'alternative chinoise à Starlink : de nouveaux satellites de la constellation Qianfan placés en orbite

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L'alternative chinoise à Starlink : de nouveaux satellites de la constellation Qianfan placés en orbite

La Chine continue de consolider sa position sur le marché mondial de l'Internet par satellite. Le lanceur Long March 6A a décollé avec succès depuis le cosmodrome de Taiyuan, plaçant en orbite 13 nouveaux satellites de la constellation Qianfan. Ce projet est considéré comme le principal concurrent du système Starlink d'Elon Musk. Ixbt.com en rend compte.

Cette mission a été le 655e vol historique pour les fusées de la famille Long March (Changzheng). Selon ixbt.com, tous les appareils ont été placés avec précision sur l'orbite désignée. Le projet Qianfan est développé par Shanghai Yuanxin Satellite Technology et vise à créer un réseau Internet à large bande en orbite basse.

Le réseau en cours de déploiement dans le cadre de ce projet offrira non seulement un Internet à haut débit, mais aussi une faible latence et la possibilité de prendre en charge les futurs standards de communication 6G. Cela garantit l'indépendance technologique de la Chine et accroît son potentiel de fourniture de services numériques à l'échelle mondiale.

Des étapes progressives vers une couverture mondiale

L'expansion du système Qianfan comprend plusieurs étapes clés, et sa phase initiale est actuellement en cours de réalisation :

  • La première phase assure une couverture régionale grâce à 648 satellites.
  • La deuxième phase portera le nombre d'appareils à 1296 pour former un réseau mondial.
  • Selon les plans finaux, le nombre de dispositifs dans l'espace dépassera 15 000 et ils fourniront divers services par satellite.
La fusée Long March 6A utilisée pour cette mission fait partie des nouveaux lanceurs chinois de charge moyenne. Elle combine un premier étage à propergol liquide et des accélérateurs à propergol solide. Ce lanceur a la capacité de placer une charge utile allant jusqu'à 6,5 tonnes sur une orbite héliosynchrone à 500 kilomètres d'altitude.

Il convient de noter que le lot précédent de la constellation Qianfan a été lancé le 5 juin de cette année. À l'époque, 12 appareils avaient été envoyés en orbite. Après ce nouveau vol, le nombre total de satellites du groupe dépasse 190. Ce rythme montre à quel point les ambitions de la Chine en matière d'exploration spatiale et de communications par satellite sont sérieuses.

Le développement de tels projets revêt également une grande importance dans le contexte de l'Ouzbékistan. La multiplication de systèmes comme Starlink et l'intensification de la concurrence pourraient à l'avenir élargir l'accès à des services Internet abordables et de qualité dans les zones reculées. L'arrivée des technologies chinoises sur le marché mondial augmente les choix pour les consommateurs.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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