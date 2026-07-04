La production des smartphones de la gamme Xiaomi Civi est arrêtée

Le géant technologique chinois Xiaomi a décidé de renoncer à sa gamme de smartphones la plus élégante et axée sur le design — la série Civi. Cette information a été annoncée par Digital Chat Station, un insider réputé du monde technologique. Selon lui, l'entreprise a cessé de développer cette direction et il serait déraisonnable de s'attendre au nom Civi parmi les appareils de nouvelle génération. Ixbt.com rapporte cela.

Cette décision a surpris de nombreux passionnés de technologie, car depuis plusieurs mois, des rumeurs circulaient sur les réseaux concernant le futur modèle Civi 6. Selon les hypothèses, le nouveau modèle devait être équipé d'un appareil photo de 200 mégapixels, du dernier processeur Snapdragon 8 Elite et d'un bouton dédié aux fonctions d'intelligence artificielle. Cependant, les dernières informations indiquent que ce projet est entièrement abandonné.

Volumes de ventes et changements stratégiques

Selon le site ixbt.com, la raison principale de l'arrêt du projet réside dans les ventes inférieures aux attentes des modèles précédents. La direction de Xiaomi semble préférer rediriger les ressources vers les flagships principaux et la gamme Redmi, plus rentables et populaires. Cela fait partie de la stratégie de l'entreprise pour consolider sa position sur le marché mondial.

La série Civi a fait ses débuts en 2021. Depuis lors, les modèles Civi, Civi 1S, Civi 2, Civi 3, Civi 4 Pro et même Civi 5 Pro, connu sous le nom de Xiaomi 15 Civi sur certains marchés, ont été introduits sur le marché. Ces smartphones ont cherché à attirer l'attention des jeunes et des amateurs de design grâce à leur finesse, leur légèreté et leurs caméras selfie de haute qualité.

Sur le marché ouzbek également, les appareils Xiaomi, en particulier les modèles de segment moyen et haut de gamme de cette marque, sont très populaires. Bien que la gamme Civi n'ait pas été officiellement lancée à grande échelle, de nombreux utilisateurs la commandaient de l'étranger en raison de son design élégant. Désormais, ce segment devrait être remplacé par les versions compactes de la gamme Xiaomi 15.

À titre d'information, il convient de souligner que Digital Chat Station, qui a diffusé cette information, avait déjà prédit avec précision de nombreuses nouveautés technologiques, notamment les caractéristiques techniques des smartphones Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro. Il a également été le premier à révéler que le modèle Realme GT 7 Pro serait équipé d'un écran Samsung.

Cette démarche de la marque Xiaomi témoigne de l'intensification de la concurrence sur le marché des smartphones. L'entreprise devrait désormais concentrer toute son attention sur des gammes de flagships unifiées, dotées de capacités d'intelligence artificielle étendues et techniquement plus avancées.