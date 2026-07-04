Ruben Amorim tente de convaincre Luka Modric de rester au projet Milan

Les rumeurs de transfert entourant le club italien du Milan font à nouveau apparaître le nom de l'expérimenté milieu de terrain Luka Modric. La nouvelle ère qui débute à San Siro et l'arrivée de Ruben Amorim à la tête de l'équipe ont complètement changé la perspective sur l'avenir de la star croate. Actuellement, la direction du club et le nouvel entraîneur travaillent activement pour retenir le joueur vétéran pour une saison supplémentaire. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par La Gazzetta dello Sport, Ruben Amorim a commencé son aventure milanaise en réglant la question liée au leader de l'équipe. Le technicien portugais s'est entretenu personnellement par téléphone avec Luka Modric pour lui expliquer l'importance de son rôle dans le nouveau projet. Amorim considère le joueur expérimenté non pas comme une simple option de remplacement, mais comme un pilier fondamental pour forger un climat sain dans le vestiaire.

Nouvelle approche tactique et le rôle de Modric

L'arrivée d'Amorim s'accompagne de changements majeurs attendus dans le style de jeu du Milan. Au football défensif et prudent de l'ère Max Allegri succédera un système plus offensif et exigeant. Cela exigera une gestion judicieuse de la charge physique pour Luka Modric, qui approche de la quarantaine. L'entraîneur n'a pas l'intention de maintenir le playmaker croate sur le terrain pendant 90 minutes à chaque match, mais souhaite exploiter son talent avec une « précision chirurgicale ».

Il s'avère que Luka Modric a d'abord été quelque peu déçu que l'équipe n'ait pas obtenu son billet pour la Ligue des champions et hésitait à prolonger son contrat. Cependant, les ambitions d'Amorim et son plan pour ramener le club dans l'élite européenne ont suscité une nouvelle motivation chez le joueur. Selon GOAL.com, toutes les conditions sont actuellement réunies pour parvenir à un accord mutuel entre les deux parties.

Le facteur familial et les clauses du contrat

Le maintien du joueur au Milan n'est pas seulement influencé par les résultats sportifs, mais aussi par l'environnement familial. La famille de Luka Modric s'est pleinement adaptée à la vie dans le nord de l'Italie. En particulier, sa fille Ema évolue actuellement avec succès dans l'académie des moins de 13 ans du club milanais. Ce facteur devrait favoriser l'activation de la clause de prolongation d'un an inscrite dans le contrat du joueur.

Pour la nouvelle saison, le Milan a pour objectif de lutter pour la victoire non seulement dans le championnat national, mais aussi en Ligue Europa. Ruben Amorim est convaincu que dans un tournoi aussi long et éprouvant, les conseils et la vision sur le terrain d'un joueur comme Luka Modric, doté d'une immense expérience et multiple vainqueur de la Ligue des champions, serviront d'exemple aux jeunes de l'équipe. Actuellement, les derniers détails du contrat sont en cours d'examen.