Une nouvelle course aux tailles d'écran commence dans le monde des smartphones. Ces dernières années, les écrans de 6,7 et 6,8 pouces sont devenus la norme, mais les fabricants s'attaquent désormais à des dimensions encore plus grandes. Selon les informations, au moins deux grandes marques s'apprêtent à étonner le marché avec des appareils à écran géant. Ixbt.com en rapporte les informations.

Selon les informations fournies par le célèbre insider Digital Chat Station, deux entreprises — les marques Redmi et Honor — travaillent actuellement simultanément sur des smartphones dotés d'un écran de 7 pouces. De telles tailles étaient autrefois réservées aux tablettes il y a quelques années, mais grâce aux technologies sans bord, il est désormais possible de les intégrer dans un châssis plus compact.

La concurrence entre Redmi et Honor

Selon le site Gizmochina, la marque Redmi proposera non seulement un écran géant, mais aussi une plateforme à haute performance. Cela signifie que le nouvel appareil ne sera pas un simple phablette économique, mais pourrait également être un smartphone gaming puissant. Il est également rapporté que l'entreprise prépare un modèle Pro avec un écran de 6,59 pouces, mais l'attention principale reste concentrée sur le géant de 7 pouces.

L'entreprise Honor, quant à elle, vise à aller encore plus loin sur le plan technique avec son nouveau modèle. Selon l'insider, le smartphone de 7 pouces préparé par Honor aura un taux de rafraîchissement de 185 Hz. Ce chiffre est nettement supérieur à celui de la plupart des flagships actuels sur le marché (généralement 120 ou 144 Hz).

Tendances et attentes du marché

Actuellement, le marché compte de nombreux smartphones avec des écrans de 6,8 et 6,9 pouces. Par exemple, les plus grands modèles des géants comme Apple et Samsung se rapprochent également de ces valeurs. Ainsi, le passage à la barre des 7 pouces n'est pas une surprise technologique, mais plutôt une étape de développement logique. Cela devrait particulièrement plaire aux utilisateurs qui aiment regarder des vidéos et jouer à des jeux mobiles.

Sur le marché ouzbek également, les marques Redmi et Honor ont une place solide. Si ces appareils sont officiellement présentés, ils susciteront sans aucun doute un grand intérêt parmi les acheteurs locaux qui préfèrent les gadgets à grand écran. En particulier, l'harmonie entre un prix abordable et des caractéristiques techniques élevées pourrait garantir le succès de ces modèles.

À titre d'information, il convient de souligner que l'insider Digital Chat Station s'est déjà fait connaître par de nombreuses prédictions précises. En particulier, il a été parmi les premiers à rapporter les caractéristiques des modèles Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro, ainsi que l'équipement du smartphone Realme GT 7 Pro avec un écran Samsung. Cela confirme une fois de plus que les informations sur les nouveaux smartphones de 7 pouces sont probablement fondées.