Ange Postecoglou se rend en Arabie Saoudite : il va travailler avec Cristiano Ronaldo

Le club saoudien d'Al-Nassr a officiellement annoncé le nom de son nouvel entraîneur. L'expert australien Ange Postecoglou, connu pour son passage dans des clubs comme Tottenham et Celtic, va prendre les rênes de l'équipe de Riyad. Cette nomination attire l'attention du public du football mondial, car l'entraîneur expérimenté va désormais travailler aux côtés du quintuple lauréat du Ballon d'Or Cristiano Ronaldo. Goal.com le rapporte .

La direction d'Al-Nassr a arrêté son choix sur Postecoglou dans le but d'amener l'équipe à un nouveau niveau et de maintenir son hégémonie dans la région. Le club a confirmé via ses pages officielles sur les réseaux sociaux qu'un contrat de deux ans a été signé avec le spécialiste. L'entraîneur australien remplace Jorge Jesus, qui a quitté l'équipe.

Une nouvelle opportunité après un court passage infructueux

Pour Ange Postecoglou, ce poste en Arabie Saoudite est une excellente opportunité de restaurer sa réputation. Son dernier club était Nottingham Forest en Angleterre. Cependant, son passage au stade City Ground n'a duré que 39 jours. Pendant cette période, l'équipe n'a remporté aucun de ses huit matchs, ce qui a entraîné le renvoi de l'entraîneur.

Postecoglou décrit cette période comme « impitoyable ». Selon ses mots, il a appris son licenciement juste après la fin du match, sans même avoir le temps de participer à la conférence de presse. Le contrat avec Al-Nassr lui donne l'opportunité de se remettre sur le chemin de la victoire aux côtés de l'un des plus grands footballeurs du monde.

Expérience de vainqueur et palmarès

Bien que l'échec à Nottingham Forest ait jeté une ombre sur son CV, la direction d'Al-Nassr a hautement apprécié ses réalisations antérieures. Sous la direction de Postecoglou, Tottenham a mis fin à la longue série sans trophée des Londoniens. Avec l'équipe, il a remporté la coupe en battant Manchester United en finale de la Ligue Europa.

De plus, son passage au Celtic en Écosse a également été couronné de succès. Avec l'équipe de Glasgow, il a remporté cinq trophées, dont un « treble » (trois trophées en une saison) en championnat national. Désormais, le spécialiste va tester sa philosophie de football offensif dans la Saudi Pro League.

Ces dernières années, les clubs saoudiens ont pour objectif d'attirer non seulement des joueurs stars mais aussi des entraîneurs de renom dans leur championnat, afin d'en faire l'une des plus grandes ligues du monde. Le tandem Postecoglou et Cristiano Ronaldo suscite de grands espoirs pour les supporters d'Al-Nassr la saison prochaine.