La FIFA pourrait déplacer la Coupe du Monde en hiver

La FIFA pourrait revoir la tradition d'organiser les Coupes du Monde durant l'été après 2030. Cette réflexion est motivée par les chaleurs caniculaires, la santé des joueurs et la sécurité des supporters.

Le changement climatique commence à impacter le calendrier du football. La possibilité que les futurs mondiaux se déroulent en hiver, comme au Qatar, est désormais discutée.

La FIFA inquiète face à des chaleurs de 38 degrés

Selon RMC Sport, la direction de la FIFA s'interroge sur la pertinence d'organiser la Coupe du Monde en juin et juillet.

Les températures extrêmement élevées lors du tournoi 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique ont également servi de déclencheur.

Par exemple, lors du huitième de finale entre la France et le Paraguay à Philadelphie, la température pourrait atteindre 38 degrés au coup d'envoi.

Une alerte à la forte chaleur a déjà été émise dans la ville. Les joueurs sont contraints d'effectuer leurs entraînements dans ces conditions météorologiques difficiles.

L'expérience du Qatar à nouveau évoquée

La FIFA accorde une attention particulière à l'expérience de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

En raison des conditions climatiques, ce tournoi avait été déplacé de l'été vers novembre et décembre.

De nombreux experts ont noté durant la compétition :

une qualité de jeu élevée ;

des joueurs entrant sur le terrain dans une meilleure condition physique ;

une fatigue moindre au sein des équipes nationales.

C'est pourquoi certains acteurs du football soutiennent l'idée d'organiser le mondial en milieu de saison européenne.

Le mondial 2030 se jouera encore en été

La Coupe du Monde 2030, co-organisée par l'Espagne, le Portugal et le Maroc, se déroulera en été selon le calendrier confirmé.

Cependant, le climat de certaines villes suscite de vives inquiétudes au sein de la FIFA.

Notamment à Marrakech, où les températures peuvent dépasser les 40 degrés en juin et juillet. Jouer dans de telles conditions pourrait être dangereux pour les joueurs comme pour les supporters.

Le problème ne se limite pas au stade

Les représentants de l'organisation soulignent que la question de la chaleur ne concerne pas seulement la température dans le stade pendant le match.

La FIFA doit également prendre en compte les facteurs suivants :

les centres d'entraînement des joueurs ;

les fan-zones organisées pour les supporters ;

les conditions de travail du personnel du stade et du tournoi ;

les horaires de début des matchs ;

la sécurité des touristes se déplaçant dans la ville.

Ainsi, organiser le mondial en été pourrait exercer une pression considérable sur l'ensemble de l'infrastructure du tournoi.

Le tournoi 2034 attendu en hiver

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, n'avait pas exclu auparavant la possibilité de revoir le calendrier des grandes compétitions.

Selon les sources, la Coupe du Monde 2034 en Arabie Saoudite sera très probablement programmée pour la saison hivernale.

Le sort des mondiaux d'été dépendra des décisions prises après 2030. Si le changement climatique se poursuit, l'organisation des Coupes du Monde en été pourrait devenir un souvenir.