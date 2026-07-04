Vague de chaleur record aux États-Unis : des centaines de personnes touchées, la FIFA s'inquiète

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Vague de chaleur record aux États-Unis : des centaines de personnes touchées, la FIFA s'inquiète

La puissante vague de chaleur observée dans une grande partie du territoire américain affecte gravement les grands événements publics du pays. En raison de la canicule, le programme de plusieurs événements célébrant le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis a été modifié, et le sort de certains matchs de la Coupe du Monde de la FIFA fait également l'objet de discussions.

The Guardian selon la publication, le groupe international World Weather Attribution a expliqué la chaleur extrême observée dans certaines régions des États-Unis et du Canada par un système atmosphérique à haute pression appelé « dôme de chaleur ». Selon les experts, le changement climatique mondial est à l'origine de la fréquence accrue de ces phénomènes météorologiques extrêmes.

Selon les calculs des scientifiques, si la température moyenne de l'atmosphère terrestre n'avait pas augmenté de 1,4 degré par rapport au niveau préindustriel, ce niveau de chaleur n'aurait pratiquement jamais été observé.

Le chercheur de l'Imperial College, Theodore Kipping, souligne que le climat actuel des États-Unis est totalement différent de celui de l'époque où l'indépendance du pays a été déclarée. Parallèlement, lors des événements commémoratifs organisés à Washington, plusieurs modifications ont été apportées en raison des températures élevées. On signale que plus de dix participants ont reçu une assistance médicale et que 11 personnes ont été hospitalisées.

La chaleur intense pourrait également affecter les matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. En particulier, le match France-Paraguay prévu à Philadelphie devrait se dérouler dans des conditions de température et d'humidité élevées. L'association internationale de football a indiqué que dans une telle situation, il existe une possibilité de déplacer ou de reporter les matchs.

Lors d'un événement public en Pennsylvanie, plus de 100 personnes ont eu besoin d'une assistance médicale en raison des effets de la chaleur. À cet égard, des brigades d'ambulance supplémentaires et des points de refroidissement mobiles ont été déployés dans la région.

De plus, le principal transporteur ferroviaire du pays, Amtrak a également annulé plus de 20 trajets de train dans les régions du nord-est en raison des températures élevées et a averti les passagers d'éventuels retards.

Les experts soulignent que l'impact du réchauffement climatique s'intensifie d'année en année et rappellent une fois de plus la nécessité de prendre des mesures urgentes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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