CM 2026 : ce soir, deux importants matchs de 8es de finale

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CM 2026 : ce soir, deux importants matchs de 8es de finale

La Coupe du Monde continue avec la phase finale. Ce soir, les matchs CanadaMaroc et Paraguay — France se disputent, et deux nouveaux quarts de finaliste seront connus.

Les deux matchs ont leurs favoris, mais les résultats précédents du mondial ont montré que n'importe quelle sensation peut se produire en phase finale.

Canada — Maroc : la lutte pour une opportunité historique

Lors du premier match de la journée, le Canada et le Maroc s'affronteront.

Le match le 4 juillet à 22h00 commence.

Le Canada a battu l'Afrique du Sud 1:0 au premier tour de la phase finale et s'est qualifié pour le tour suivant. Le Maroc, quant à lui, a livré un match intense contre les Pays-Bas et a gagné aux tirs au but.

Les deux équipes se distinguent par leur puissance physique, leurs attaques rapides et leur défense organisée. C'est pourquoi une seule erreur peut être décisive dans ce duel.

Paraguay — France : la sensation va-t-elle continuer ?

Lors du deuxième match de la nuit, le Paraguay affrontera l'un des favoris, la France.

Le match dans la nuit du 4 au 5 juillet à 02h00 débute.

La France a battu la Suède 3:0 en 8es de finale. Le Paraguay a éliminé l'Allemagne aux tirs au but, créant l'une des plus grandes sensations du mondial.

Désormais, les Sud-Américains tenteront de stopper un autre grand d'Europe. La France, malgré la blessure de Tchouaméni, vise les quarts de finale grâce à son effectif solide et son jeu rapide.

Calendrier des matchs du jour

  • 22h00 — Canada — Maroc

  • 02h00 — Paraguay — France

La question principale de la soirée est simple : les favoris accompliront-ils leur mission ou le CM 2026 réserve-t-il une nouvelle sensation ?

CanadaMarocParaguayFranceTchouaméni
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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