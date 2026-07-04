Le club anglais de Manchester United poursuit activement ses efforts pour rénover radicalement son effectif lors du mercato estival, notamment en renforçant le milieu de terrain. La direction de l'équipe et le staff technique ont désigné la star du Real Madrid Aurélien Tchouaméni et le talent de Bournemouth Alex Scott comme objectifs principaux. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon les informations diffusées par Sky Sports, Manchester United a été contraint de revoir sa stratégie de transferts après le départ de Mateus Fernandes à Tottenham pour 85 millions de livres. Actuellement, les responsables du club cherchent des candidats appropriés pour plusieurs postes, mais le milieu de terrain central reste la priorité absolue.

Des négociations complexes attendues avec le Real Madrid

Le transfert d'Aurélien Tchouaméni ne sera pas une mince affaire pour Manchester United. Bien que le Real Madrid prévoie de remanier son milieu de terrain, le club madrilène ne souhaite pas se séparer facilement du footballeur français. Il convient de noter que le club madrilène a officiellement confirmé qu'il ne signerait pas de contrat avec le membre de Chelsea Enzo Fernandez. De plus, bien que le grand club espagnol s'intéresse au capitaine de Manchester City Rodri, les "Citizens" ont fermement décidé de retenir leur leader dans l'équipe via un nouveau contrat.

Si le transfert d'Aurélien Tchouaméni ne se concrétise pas, Manchester United concentrera toute son attention sur Alex Scott. Bien que la jeune star de Bournemouth n'ait pas été incluse dans la liste de l'équipe d'Angleterre de Thomas Tuchel pour la Coupe du Monde 2026, elle a pu se montrer en Premier League. Cependant, Bournemouth n'a pas l'intention de vendre son actif le plus précieux et travaille à la signature d'un nouveau contrat avec le joueur.

Autres alternatives et jeunes talents

Les scouts de Manchester United suivent également attentivement la Coupe du Monde qui se déroule en Amérique du Nord. En particulier, Ayyoub Bouaddi, membre du club de Lille et de l'équipe nationale du Maroc, est tombé dans le champ d'intérêt du club. Le talent de 18 ans a attiré l'attention de beaucoup par ses brillantes performances lors du mondial.

Selon les informations du site Goal.com, les joueurs suivants font également partie de la liste de transferts élargie du club :

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Sander Berge (Fulham)

Ayyoub Bouaddi (Lille)

Manchester United considère ces footballeurs comme des candidats appropriés pour résoudre à long terme les problèmes au milieu de terrain. La direction du club vise à lutter pour les premières places en Ligue des Champions et en Premier League anglaise en améliorant qualitativement l'effectif avant la nouvelle saison.