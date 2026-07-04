Le Cap-Vert s'est incliné mais a établi un record historique

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Le Cap-Vert s'est incliné mais a établi un record historique

Bien que la sélection du Cap-Vert ait terminé sa participation à la Coupe du Monde 2026, elle a inscrit un record unique dans l'histoire du football africain. L'équipe est devenue la première représentante africaine à marquer deux buts contre l'Argentine, championne du monde en titre, en un seul match.

Dans un match dramatique qui s'est prolongé jusqu'aux prolongations, les Argentins l'ont emporté 3-2. Mais la performance courageuse du Cap-Vert et ses deux buts sont restés dans l'histoire de la Coupe du Monde.

Première équipe africaine à marquer deux buts contre le champion en titre

Les joueurs du Cap-Vert ont trouvé le chemin des filets argentins à deux reprises. Ainsi, ils sont devenus la première sélection africaine de l'histoire des Coupes du Monde à marquer au moins deux buts en un seul match contre le champion en titre.

Les représentants de ce petit pays insulaire ont lutté jusqu'au bout face à l'une des équipes les plus puissantes du football mondial, causant de sérieuses difficultés à leur adversaire.

Le Cameroun et le Sénégal ont également battu des champions

Auparavant, les sélections africaines avaient réussi à battre des champions du monde en titre.

Lors du Mondial 1990, le Cameroun a battu l'Argentine, championne en titre. En 2002, le Sénégal a signé une victoire historique face à la France.

Cependant, lors des deux rencontres, les équipes africaines n'avaient marqué qu'un seul but contre leurs adversaires. Le Cap-Vert, en revanche, a marqué deux buts contre le champion en titre, établissant un nouveau record.

L'Argentine s'est sauvée en prolongations

Le Cap-Vert a évolué sans crainte face à l'Argentine et a emmené le match en prolongations.

Néanmoins, dans les moments décisifs, les Argentins ont décroché la victoire sur le score de 3-2 et se sont qualifiés pour la phase suivante de la compétition.

Un résultat historique malgré la défaite

Le Cap-Vert a dit adieu à la Coupe du Monde 2026, mais n'a pas quitté le tournoi les mains vides. Grâce à son courage et à ses deux buts historiques contre le champion du monde en titre, l'équipe a inscrit son nom dans les annales du football africain.

En bref, l'Argentine a gagné au tableau d'affichage, mais le Cap-Vert a également inscrit son nom dans l'histoire.

Cap-VertArgentineCamerounSénégalFrance
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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