Les mots de Messi à Vozinha révélés

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Les mots de Messi à Vozinha révélés

Le gardien de but de l'équipe nationale du Cap-Vert, Jozimar Vozinha, a révélé la conversation qu'il a eue avec Lionel Messi après le match dramatique des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 face à l'Argentine.

Selon le gardien de but expérimenté de plus de 40 ans, la star argentine a hautement apprécié sa performance et lui a dit que tout le peuple cap-verdien devait être fier de lui.

« Ton peuple doit être fier de toi »

Après la fin du match remporté 3-2 par l'Argentine, Vozinha s'est approché de Messi.

« Il m'a pris dans ses bras et m'a dit : “Tu as joué de manière incroyable. Ton peuple doit être fier de toi” », a raconté le gardien de but.

Pour Vozinha, entendre de tels mots chaleureux de la part de l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football est devenu un moment inoubliable.

Comment Vozinha a-t-il répondu à Messi ?

Le gardien du Cap-Vert a exprimé sa gratitude envers le footballeur argentin et l'a qualifié de meilleur joueur.

« C'était un moment inimaginable pour moi. Je lui ai dit : “Merci, Leo. Tu es le meilleur” », a déclaré Vozinha.

Il a également demandé le maillot de Messi

Au cours de la conversation, Vozinha a demandé à Messi d'échanger leurs maillots.

Leo lui a répondu qu'il lui donnerait son maillot dans le tunnel après les interviews.

« De tels moments resteront à jamais gravés dans mon cœur », a déclaré le gardien du Cap-Vert.

Vozinha est devenu l'un des héros de la Coupe du Monde

Le Cap-Vert a offert une belle résistance face à l'Argentine et a poussé le match jusqu'aux prolongations. Cependant, il s'est incliné 2-3 dans les moments décisifs et a dit adieu à la compétition.

Néanmoins, grâce à ses performances convaincantes, à ses nombreux arrêts et à son expérience lors de cette Coupe du Monde, Vozinha est devenu l'un des gardiens de but les plus remarquables du tournoi.

L'Argentine l'a emporté au tableau d'affichage, mais l'un des moments les plus sincères d'après-match est resté entre Vozinha et Messi.

Lionel MessiJozimar VozinyaArgentineCap-Vert
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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