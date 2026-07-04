L'ONU met en garde : le développement de l'intelligence artificielle dépasse les systèmes législatifs

Le conseil scientifique indépendant rattaché à l'Organisation des Nations Unies (ONU) a publié un rapport indiquant que les technologies d'intelligence artificielle (AI) connaissent une croissance sans précédent et que les systèmes de régulation actuels ne parviennent pas à suivre ce rythme. Selon les experts, les capacités des modèles d'intelligence artificielle augmentent de plusieurs ordres de grandeur tous les quelques mois, rendant inefficace le cycle traditionnel d'élaboration des lois. Source : Ixbt.com rapporte .

Ce document, préparé par le nouvel organe d'experts internationaux récemment créé par l'ONU, constitue la première étape d'un dialogue mondial. Il souligne que les organismes de régulation ne commencent généralement à élaborer des textes normatifs qu'après avoir constitué une base scientifique suffisante. Mais dans le contexte actuel, la technologie évolue si rapidement qu'au moment où un projet de loi est prêt, il est déjà obsolète.

Bénéfices positifs et nouveaux risques

Le rapport reconnaît également les immenses avantages que l'intelligence artificielle apporte à l'humanité. En particulier, les technologies AI montrent des résultats révolutionnaires dans l'accélération du développement de médicaments et de vaccins, l'étude de la résistance aux antibiotiques et le diagnostic précoce de maladies telles que le cancer du sein. De plus, elles sont appliquées avec succès pour assurer la sécurité alimentaire et dans les systèmes d'alerte précoce aux situations d'urgence.

Cependant, parallèlement aux résultats positifs, des risques sérieux augmentent également. Les experts ont accordé une attention particulière aux problèmes suivants :

Création et diffusion de contenu pornographique sans le consentement des personnes via les technologies Deepfake ;

Intensification des cyberattaques et popularisation de fausses informations (fake) d'apparence crédible ;

Difficulté croissante à contrôler le comportement des systèmes AI en raison de l'augmentation de leur autonomie ;

Lourde charge imposée aux systèmes énergétiques en raison de la construction de centres de données.

Inégalité mondiale et mesures futures

Les experts de l'ONU s'inquiètent de la concentration des technologies entre les mains de quelques États. Les systèmes principaux sont développés aux États-Unis et en Chine, et leur accès est principalement disponible dans les pays développés. Pour les pays en développement comme l'Ouzbékistan, cela pourrait approfondir davantage l'inégalité technologique et économique, car de nombreux États manquent encore d'infrastructures et de personnel qualifié.

Les auteurs du rapport appellent à renforcer l'évaluation indépendante des systèmes d'intelligence artificielle et à créer des normes de sécurité communes via la coopération internationale. À défaut, l'AI pourrait menacer les droits humains, transformer le marché du travail sans préparation et porter le flux de désinformation à un niveau incontrôlable.

Ce document analytique a pour l'instant un caractère consultatif, et la publication du rapport complet est attendue l'année prochaine. Les discussions à grande échelle au niveau des États commenceront le 6 juillet de cette année à Genève.