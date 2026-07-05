Pourquoi le Real Madrid a renoncé au transfert d'Enzo Fernandez

Le Real Madrid a décidé de ne pas recruter le milieu de terrain de Chelsea, Enzo Fernandez, lors de la période des transferts estivaux. La direction du club estime que le style de jeu du footballeur argentin ne correspond pas pleinement aux plans actuels de l'équipe.

Le Real Madrid met fin aux rumeurs

Selon les informations du journaliste Ramon Alvarez, les Madrilènes ont même publié un communiqué officiel dans le but de mettre fin aux rumeurs constantes concernant le transfert d'Enzo Fernandez.

Ainsi, la probabilité que le milieu de terrain de 24 ans rejoigne le Santiago Bernabeu dans un avenir proche est pratiquement écartée.

La raison — Valverde et Bellingham

Selon la source, la direction du Real Madrid estime qu'Enzo Fernandez ne peut pas s'adapter suffisamment sur le plan tactique sur la même ligne que Federico Valverde et Jude Bellingham.

Le club madrilène prévoit de construire l'avenir de son milieu de terrain autour de Valverde et Bellingham. Pour cette raison, il a été jugé inapproprié de dépenser une grosse somme d'argent pour un autre milieu de terrain central de grande valeur.

Le prix d'Enzo est de 90 millions d'euros

Le portail Transfermarkt évalue la valeur actuelle sur le marché d'Enzo Fernandez à 90 millions d'euros.

Le footballeur argentin reste l'un des joueurs importants de Chelsea. Cependant, il n'a pas trouvé sa place dans la stratégie de transfert actuelle du Real Madrid.

On s'attend désormais à ce que les Madrilènes se concentrent sur le renforcement d'autres postes de l'effectif plutôt que sur le milieu de terrain.