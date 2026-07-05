Pourquoi le Real Madrid a renoncé au transfert d'Enzo Fernandez

·12·Sport
Pourquoi le Real Madrid a renoncé au transfert d'Enzo Fernandez

Le Real Madrid a décidé de ne pas recruter le milieu de terrain de Chelsea, Enzo Fernandez, lors de la période des transferts estivaux. La direction du club estime que le style de jeu du footballeur argentin ne correspond pas pleinement aux plans actuels de l'équipe.

Le Real Madrid met fin aux rumeurs

Selon les informations du journaliste Ramon Alvarez, les Madrilènes ont même publié un communiqué officiel dans le but de mettre fin aux rumeurs constantes concernant le transfert d'Enzo Fernandez.

Ainsi, la probabilité que le milieu de terrain de 24 ans rejoigne le Santiago Bernabeu dans un avenir proche est pratiquement écartée.

La raison — Valverde et Bellingham

Selon la source, la direction du Real Madrid estime qu'Enzo Fernandez ne peut pas s'adapter suffisamment sur le plan tactique sur la même ligne que Federico Valverde et Jude Bellingham.

Le club madrilène prévoit de construire l'avenir de son milieu de terrain autour de Valverde et Bellingham. Pour cette raison, il a été jugé inapproprié de dépenser une grosse somme d'argent pour un autre milieu de terrain central de grande valeur.

Le prix d'Enzo est de 90 millions d'euros

Le portail Transfermarkt évalue la valeur actuelle sur le marché d'Enzo Fernandez à 90 millions d'euros.

Le footballeur argentin reste l'un des joueurs importants de Chelsea. Cependant, il n'a pas trouvé sa place dans la stratégie de transfert actuelle du Real Madrid.

On s'attend désormais à ce que les Madrilènes se concentrent sur le renforcement d'autres postes de l'effectif plutôt que sur le milieu de terrain.

Real MadridEnzo FernandezChelseaFederico ValverdeJude Bellingham
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Coupe du Monde 2026 : le Maroc écrase le Canada et se qualifie pour les quartsCoupe du Monde 2026 : le Maroc écrase le Canada et se qualifie pour les quartsAujourd'hui, 00:08Xabi Alonso veut recruter deux stars du Real Madrid pour ChelseaXabi Alonso veut recruter deux stars du Real Madrid pour ChelseaAujourd'hui, 00:01Le Cap-Vert s'est incliné mais a établi un record historiqueLe Cap-Vert s'est incliné mais a établi un record historiqueHier, 23:59Vincent Kompany convainc le talent du Bayern de rester au clubVincent Kompany convainc le talent du Bayern de rester au clubHier, 23:57La Roma accélère ses démarches pour le transfert de Mason GreenwoodLa Roma accélère ses démarches pour le transfert de Mason GreenwoodHier, 23:13Arsenal et Beşiktaş parviennent à un accord pour le transfert de Leandro TrossardArsenal et Beşiktaş parviennent à un accord pour le transfert de Leandro TrossardHier, 22:15
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan