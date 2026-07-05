Xabi Alonso veut recruter deux stars du Real Madrid pour Chelsea

Le nouvel entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, manifeste son intérêt pour des joueurs de son ancien club, le Real Madrid, afin de renforcer l'effectif du club londonien. Selon les sources, les principales cibles du technicien espagnol sont Aurélien Tchouaméni et Arda Güler.

Alonso souhaite renforcer le milieu de terrain

Selon les informations, Xabi Alonso aimerait voir le milieu de terrain de l'équipe de France Aurélien Tchouaméni dans l'effectif de Chelsea.

Tchouaméni, grâce à sa capacité à mener le combat physique au centre du terrain, à récupérer le ballon et à initier les attaques, pourrait apporter une nouvelle force au jeu du club londonien.

Arda Güler fait également partie du plan de l'entraîneur

Une autre cible de transfert de Chelsea est le jeune talent du Real Madrid, Arda Güler.

Le joueur, qui se distingue par sa technique, ses décisions imprévisibles et sa polyvalence en attaque, pourrait occuper une place importante dans le nouveau projet d'Alonso.

Selon les sources, la direction du Real Madrid se prépare à d'éventuelles offres pour les deux joueurs.

Alonso a signé un contrat à long terme avec Chelsea

Xabi Alonso a récemment signé un contrat avec Chelsea jusqu'à l'été 2030.

La direction du club souhaite donner au technicien espagnol l'opportunité de construire une nouvelle équipe et de mener à bien un projet à long terme.

Sa bonne connaissance du Real Madrid pourrait être un atout

Alonso a défendu les couleurs du Real Madrid durant sa carrière de joueur. C'est pourquoi il connaît bien le système interne, le style de jeu et les capacités des joueurs du club madrilène.

La question principale est désormais de savoir si Chelsea enverra une offre officielle pour Tchouaméni et Güler, ou si ces deux transferts resteront au stade de projet.