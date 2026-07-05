Une ville byzantine enfouie sous les sables découverte en Égypte

En Égypte, des archéologues ont mis au jour d'importantes découvertes qui révèlent davantage l'histoire du pays. Dans l'oasis de Dakhla, située dans le désert libyque à l'ouest du pays, les vestiges d'une ville du IVe siècle datant de l'Empire byzantin ont été découverts. De plus, 18 tombes antiques ont été identifiées dans la région de Marina el-Alameyn, près d'Alexandrie. À ce sujet, Associated Press a rapporté en s'appuyant sur les informations du ministère du Tourisme et des Antiquités du pays.

Il a été indiqué que le plan d'une ville antique avec des rues se croisant dans les directions nord-sud et est-ouest a été identifié dans l'oasis de Dakhla. Autour des rues principales, des vestiges d'un temple, de deux tours de guet, de structures défensives aux murs épais et fortifiés, ainsi que de bâtiments d'habitation à dôme ont été découverts. L'un des archéologues souligne qu'une structure évaluée comme la maison d'un diacre (assistant du prêtre) servait également d'église avant la construction du temple.

Au cours des fouilles, des fours à pain, des ustensiles de cuisine et des outils en pierre utilisés pour broyer des produits ont également été trouvés. De plus, des pièces de bronze bien conservées portant l'effigie des empereurs byzantins, des inscriptions latines et des symboles chrétiens, ainsi que des pièces d'or datant du règne de l'empereur romain Constance II (337–361) ont attiré l'attention des archéologues.

Dans la région de Marina el-Alameyn, 18 tombes antiques ont été découvertes — 11 taillées dans la roche et 7 construites au-dessus du sol. On y a également trouvé des poteries, des amphores, des lampes, des assiettes, des autels, des bols en calcaire, quatre pièces d'or placées dans la bouche des défunts lors des rites funéraires, un sarcophage en granit de 2,5 mètres contenant des restes de squelette, ainsi que des fragments d'une statue de sphinx en plâtre.

Les spécialistes soulignent que ces découvertes permettront de mieux étudier la vie, l'urbanisme, les traditions religieuses et les rites funéraires de l'époque byzantine et romaine sur le territoire égyptien. Ces découvertes revêtent une grande importance dans la mise en valeur du riche patrimoine archéologique du pays.