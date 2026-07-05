Une ville byzantine enfouie sous les sables découverte en Égypte

·39·Monde
Une ville byzantine enfouie sous les sables découverte en Égypte

En Égypte, des archéologues ont mis au jour d'importantes découvertes qui révèlent davantage l'histoire du pays. Dans l'oasis de Dakhla, située dans le désert libyque à l'ouest du pays, les vestiges d'une ville du IVe siècle datant de l'Empire byzantin ont été découverts. De plus, 18 tombes antiques ont été identifiées dans la région de Marina el-Alameyn, près d'Alexandrie. À ce sujet, Associated Press a rapporté en s'appuyant sur les informations du ministère du Tourisme et des Antiquités du pays.

Il a été indiqué que le plan d'une ville antique avec des rues se croisant dans les directions nord-sud et est-ouest a été identifié dans l'oasis de Dakhla. Autour des rues principales, des vestiges d'un temple, de deux tours de guet, de structures défensives aux murs épais et fortifiés, ainsi que de bâtiments d'habitation à dôme ont été découverts. L'un des archéologues souligne qu'une structure évaluée comme la maison d'un diacre (assistant du prêtre) servait également d'église avant la construction du temple.

Au cours des fouilles, des fours à pain, des ustensiles de cuisine et des outils en pierre utilisés pour broyer des produits ont également été trouvés. De plus, des pièces de bronze bien conservées portant l'effigie des empereurs byzantins, des inscriptions latines et des symboles chrétiens, ainsi que des pièces d'or datant du règne de l'empereur romain Constance II (337–361) ont attiré l'attention des archéologues.

Dans la région de Marina el-Alameyn, 18 tombes antiques ont été découvertes — 11 taillées dans la roche et 7 construites au-dessus du sol. On y a également trouvé des poteries, des amphores, des lampes, des assiettes, des autels, des bols en calcaire, quatre pièces d'or placées dans la bouche des défunts lors des rites funéraires, un sarcophage en granit de 2,5 mètres contenant des restes de squelette, ainsi que des fragments d'une statue de sphinx en plâtre.

Les spécialistes soulignent que ces découvertes permettront de mieux étudier la vie, l'urbanisme, les traditions religieuses et les rites funéraires de l'époque byzantine et romaine sur le territoire égyptien. Ces découvertes revêtent une grande importance dans la mise en valeur du riche patrimoine archéologique du pays.

ÉgypteDakhlaAlexandrieAssociated PressConstance II
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Vague de chaleur record aux États-Unis : des centaines de personnes touchées, la FIFA s'inquièteVague de chaleur record aux États-Unis : des centaines de personnes touchées, la FIFA s'inquièteHier, 19:37Une puissante tempête magnétique frappe la Terre : les scientifiques alertentUne puissante tempête magnétique frappe la Terre : les scientifiques alertentHier, 19:04Une nageuse turque conquiert le détroit le plus dangereux du mondeUne nageuse turque conquiert le détroit le plus dangereux du mondeHier, 16:27Journaliste enlevée au Mexique : son corps retrouvé brûléJournaliste enlevée au Mexique : son corps retrouvé brûléHier, 15:58Une citerne de gaz a explosé en IndeUne citerne de gaz a explosé en IndeHier, 15:52Chien perdu retrouvé par son maître grâce à une vidéo viraleChien perdu retrouvé par son maître grâce à une vidéo viraleHier, 15:45
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas