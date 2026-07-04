Rolls-Royce relance les essais du plus grand moteur d'aviation UltraFan au monde

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Rolls-Royce relance les essais du plus grand moteur d'aviation UltraFan au monde

L'entreprise britannique Rolls-Royce fait passer à une nouvelle étape le projet UltraFan 80, conçu pour révolutionner le monde de l'aviation. La société a annoncé qu'elle lancerait d'ici la fin de 2026 les prochains essais de ce moteur géant sur un banc d'essai spécial à Derby. Cette technologie devrait bouleverser les standards de l'aviation moderne non seulement par sa puissance, mais aussi par son efficacité écologique. Ixbt.com en rapporte la nouvelle.

Selon les informations d'ixbt.com, lors des premiers essais menés en 2023, le démonstrateur du moteur a fonctionné avec succès pendant près de 70 heures. Par la suite, les ingénieurs ont travaillé à l'amélioration de la conception. L'UltraFan 80 mis à jour a reçu un nouveau compresseur haute pression et une série de modifications techniques visant à augmenter sa durée de vie.

Avantage technologique et stratégie de marché

Rolls-Royce ne souhaite pas se limiter aux moteurs géants. La société travaille en parallèle sur une version plus compacte appelée UltraFan 30. Ce modèle est conçu pour les avions de passagers à fuselage étroit, et ses premiers essais sont prévus pour 2028. Grâce à cette démarche, les Britanniques visent à pénétrer le segment de marché le plus concurrentiel, dominé par CFM International et Pratt & Whitney.

L'une des étapes les plus importantes du projet est la transition des essais sur banc d'essai aux essais en vol. Les spécialistes de Rolls-Royce visent à atteindre le sixième niveau de préparation technologique (TRL 6). Cela signifie que le moteur devra prouver sa fiabilité dans un environnement aussi proche que possible des conditions de vol réelles.

Ce qui est intéressant, c'est que l'UltraFan 80 pourrait ne correspondre parfaitement à aucun avion existant. Selon les développeurs, le potentiel de ce moteur est si élevé que sa pleine réalisation nécessitera la conception de liners d'une génération entièrement nouvelle. Autrement dit, la technologie a devancé son époque et c'est désormais à l'industrie de l'aviation de s'y adapter.

De telles nouveautés revêtent également une importance à long terme pour le marché de l'aviation ouzbek. Alors que la flotte de notre transporteur national se renouvelle, l'apparition de moteurs offrant une économie de carburant jusqu'à 25 % supérieure permettra à l'avenir de réduire le coût des vols et de diminuer la charge écologique.

Pour l'instant, il n'a pas été précisé sur quel porteur d'avion l'UltraFan 80 sera testé. Cependant, la direction de Rolls-Royce ne doute pas que ce projet est le plan le plus grandiose et ambitieux de l'histoire de l'aviation. Les essais de 2026 seront le point décisif qui déterminera le destin de cette prouesse d'ingénierie.

Rolls-RoyceUltraFanAviationTechnologieAvion
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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