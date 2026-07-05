Unahi élu homme du match contre le Canada

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Unahi élu homme du match contre le Canada

Le milieu de terrain de l'équipe nationale du Maroc, Azzedine Unahi, a été le héros du match de barrage de la Coupe du Monde 2026 contre le Canada. Le joueur, auteur de deux buts, a été désigné meilleur joueur du match selon la FIFA.

Les représentants africains ont battu le Canada, l'un des pays organisateurs, sur le score de 3:0 et se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde.

Unahi assure la victoire avec un doublé

Bien que le score soit resté vierge pendant la première mi-temps, le Maroc a pris le contrôle du match après la pause.

Azzedine Unahi a trouvé le chemin des filets à deux reprises, contribuant grandement à la victoire importante de son équipe. Ses buts en seconde période ont été le facteur principal qui a brisé la résistance canadienne.

La FIFA désigne Unahi meilleur joueur

À la fin du match, la FIFA a reconnu le milieu de terrain marocain comme le meilleur joueur de la rencontre.

Unahi n'a pas seulement inscrit un doublé, il s'est également distingué par son activité au milieu du terrain, sa capacité à relancer les attaques et son sang-froid dans les situations cruciales.

Le Maroc en quart de finale pour la deuxième fois

La victoire remportée face au Canada a ouvert une nouvelle page importante dans l'histoire du football marocain.

Ainsi, l'équipe africaine s'est qualifiée pour la deuxième fois de son histoire pour les quarts de finale de la Coupe du Monde.

Désormais, les Marocains continuent leur parcours au mondial et lutteront pour un autre résultat historique.

Azzedine OunahiMarocCanadaFIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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