L'entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, a personnellement négocié avec l'un des jeunes talents les plus prometteurs du club, Arijon Ibrahimovic, et l'a convaincu de rester au club. Après que le spécialiste belge a partagé ses plans concernant l'avenir du playmaker de 20 ans, le joueur a décidé de signer un nouveau contrat. Goal.com rapporte l'information.

Selon les publications Sport Bild et Transfermarkt, Ibrahimovic conclura un contrat à long terme avec le club de Munich jusqu'en 2028. L'accord précédent devait prendre fin en 2027, mais la direction du club et le staff technique ont jugé nécessaire de prolonger le contrat dès maintenant afin de consolider la place du joueur dans l'avenir de l'équipe.

En tant qu'ancien capitaine de Manchester City, Vincent Kompany possède une expérience dans le travail avec les jeunes talents et a fait de la rétention d'Ibrahimovic dans l'écosystème du Bayern l'une de ses priorités. La conversation à huis clos entre l'entraîneur et le joueur s'est finalement révélée décisive. Kompany a présenté au jeune milieu de terrain une feuille de route claire pour intégrer l'équipe première.

Le parcours de formation du talent

Né à Nuremberg, Arijon Ibrahimovic a rejoint l'académie du Bayern en 2018, à l'âge de 12 ans. Ses performances en équipe de jeunes ont rapidement attiré l'attention des spécialistes et, début 2023, il a signé son premier contrat professionnel. Le joueur a fait ses débuts à 17 ans lors d'un match contre Bochum, devenant l'un des plus jeunes débutants de l'histoire du club.

Ibrahimovic a eu l'occasion de se distinguer non seulement dans le championnat national, mais aussi sur la scène internationale. En décembre 2024, lors d'un match de Ligue des Champions contre le Shakhtar Donetsk, il est entré en jeu depuis le banc et a acquis de l'expérience dans ce tournoi prestigieux. Néanmoins, pour obtenir une place régulière dans un club de l'envergure de Munich, il a été prêté à plusieurs reprises.

Les succès en prêt

Le joueur a évolué dans les clubs italiens de Frosinone et Lazio afin d'améliorer ses compétences. Cependant, sa véritable progression s'est manifestée la saison dernière sous les couleurs de Heidenheim. Ibrahimovic a disputé 32 matchs avec cette équipe, dont 25 en tant que titulaire, et s'est imposé comme un joueur fiable de la Bundesliga.

Selon Goal.com, plusieurs autres clubs européens ont manifesté leur intérêt pour Ibrahimovic, mais l'intervention personnelle de Kompany a mis fin à tous les doutes. Désormais, le jeune milieu offensif se prépare à montrer le meilleur de lui-même dans une nouvelle saison avec le Bayern et à lutter pour une place dans l'équipe première.