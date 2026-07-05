Coupe du Monde 2026 : le Maroc écrase le Canada et se qualifie pour les quarts

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Coupe du Monde 2026 : le Maroc écrase le Canada et se qualifie pour les quarts

Lors du premier match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale du Maroc a remporté une victoire convaincante contre le Canada. Les représentants africains ont marqué trois buts en seconde période pour s'imposer 3-0.

Score nul à la mi-temps

La première période du match s'est déroulée sous le signe d'une lutte équilibrée. Bien que les deux équipes aient tenté de créer des occasions dangereuses, les filets sont restés inviolés jusqu'à la pause.

L'action principale a débuté en seconde période.

Doublé d'Ounahi

À la 50e minute, les Marocains ont profité d'une phase arrêtée pour ouvrir le score. Le but a été inscrit par Azzedine Ounahi.

À la 82e minute, le Maroc a lancé une contre-attaque rapide, punissant le Canada pour la deuxième fois. Encore une fois, Ounahi a frappé avec précision pour signer un doublé.

Rahimi scelle la victoire

Le Canada a tenté de réduire l'écart dans les dernières minutes, mais a instead encaissé un but supplémentaire.

À la 90+8e minute, Rahimi a trouvé le chemin des filets pour fixer le score final à 3-0.

Coupe du Monde 2026. 1/8 de finale
Canada – Maroc 0:3
Buteurs: Ounahi 50, 82, Rahimi 90+8.

Canada : Crepo, Johnston, Bombito, Larea (Shaffelburg, 79), De Fougerol, Eustáquio, Sigur (Osorio, 88), Ali Ahmad (Promise David, 79), Buchanan (Jayden Nelson, 88), Oluwaseyi (Cyle Larin, 63), Jonathan David.
Maroc : Bounou, Hakimi, Issa Diop (Sadane, 87), Mazraoui, Halkhal, El Aynawi, Bouaddi (Amrabat, 63), Ounahi (El-Murabet, 87), Saibari (Rahimi, 22), El Khannous (Talbi, 63), Brahim Díaz.

Le Maroc en quarts de finale

Ainsi, grâce à cette victoire convaincante en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, le Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale.

L'équipe africaine a fait preuve de patience en première période, puis a maximisé ses opportunités en seconde mi-temps pour poursuivre son parcours dans le tournoi.

MarocCanadaAzzedine OunahiRahimi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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