Les premiers coups d'Erbutayev ont brisé la mâchoire de son adversaire kazakh

L'entraîneur du combattant kazakh Odiljon Sandibekov, Miramgali Akmoldinov, a expliqué pourquoi le combat contre l'Ouzbek Abdumalik Erbutayev lors du tournoi IBA Nomad 15 s'est terminé dès le premier round.

Selon l'expert, un plan précis avait été établi avant le combat, mais Sandibekov a commis une erreur dès les premières secondes, ce qui a entraîné de graves conséquences.

Le plan : passer la première minute en toute sécurité

Akmoldinov a souligné que l'équipe avait bien étudié le style de combat d'Erbutayev et prévoyait d'évoluer prudemment durant la première minute.

« Avant tout, nous avions pour objectif de passer la première minute sans risque. Comme nous connaissions bien le style de l'adversaire, nous nous étions préparés à ce scénario », a déclaré l'entraîneur.

Pendant la préparation, un partenaire d'entraînement ayant une morphologie et des caractéristiques physiques similaires à celles d'Erbutayev avait été sollicité.

« À l'entraînement, nous avions tout réussi », a-t-il ajouté.

L'erreur des premières secondes a été décisive

Selon l'entraîneur, l'erreur principale de Sandibekov, surnommé « Ados », a été d'être trop crispé dès le début du combat.

Profitant de cette situation, « Abi », Abdumalik Erbutayev, a préparé son attaque initiale en toute liberté et a décoché une série de coups puissants.

« Odiljon était très crispé dans les premières secondes. Erbutayev, lui, a pu préparer son attaque initiale sereinement », a déclaré Akmoldinov.

La mâchoire de Sandibekov est fracturée

Akmoldinov a révélé que la première série de coups avait infligé une grave blessure à son élève.

« Dès la première série de coups, la mâchoire d'Odiljon s'est fracturée. Les coups suivants n'ont fait qu'aggraver la situation », a précisé l'entraîneur.

Par la suite, Sandibekov n'a pas pu poursuivre le combat.

Erbutayev a gagné par KO au premier round

Le combat dans la catégorie des poids welters était prévu pour trois rounds. Cependant, l'affrontement n'a pas duré longtemps.

Abdumalik Erbutayev a mis son adversaire KO dès le premier round, remportant une victoire convaincante.

Ainsi, l'attaque rapide et puissante du combattant ouzbek a réduit à néant le plan établi en quelques secondes.