Carlo Ancelotti veut aligner Neymar et Vinícius ensemble pour le match d'aujourd'hui

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Carlo Ancelotti veut aligner Neymar et Vinícius ensemble pour le match d'aujourd'hui

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Brésil, Carlo Ancelotti, s'est exprimé sur la condition physique de Neymar et sur la possibilité de l'aligner aux côtés de Vinícius Júnior.

Le technicien italien a souligné que Neymar est pleinement opérationnel et capable de jouer 90 minutes.

« Neymar est capable de jouer 90 minutes »

Ancelotti a évalué positivement l'état de forme de la star offensive.

« Neymar peut jouer 90 minutes. Il peut également être aligné avec Vinícius Júnior », a déclaré l'entraîneur.

Selon lui, la présence simultanée des deux joueurs sur le terrain apportera plus de danger et de créativité à l'attaque brésilienne.

Vinícius et Neymar devraient jouer ensemble

Ancelotti ne voit pas Neymar et Vinícius comme des rivaux, mais comme des joueurs complémentaires.

« Je pense qu'ils joueront certainement ensemble », a-t-il ajouté.

Cette décision suscite un grand intérêt chez les supporters, car d'un côté, il y a l'expérience et la technique de Neymar, et de l'autre, la vitesse fulgurante de Vinícius.

Neymar est de retour en sélection

Après une longue période marquée par des blessures, Neymar a retrouvé les rangs de l'équipe nationale du Brésil.

Il est considéré comme l'un des joueurs clés pour la Coupe du Monde 2026. Les supporters attendent désormais non seulement son retour sur le terrain, mais aussi qu'il mène l'équipe lors des matchs décisifs.

Le Brésil en quête du titre

Sous la direction de Carlo Ancelotti, le Brésil poursuit sa quête du titre lors des phases éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Si Neymar et Vinícius sont alignés ensemble, il est certain que la soirée sera longue pour les défenseurs adverses.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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