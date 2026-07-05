Samsung adopte une nouvelle stratégie : le processeur Exynos 2700 privilégie l'IA à la vitesse brute

Le géant technologique sud-coréen Samsung prévoit d'adopter une approche radicalement nouvelle pour le développement de ses futurs processeurs phares. L'entreprise a décidé d'abandonner la course traditionnelle aux chiffres bruts et aux fréquences d'horloge maximales dans les benchmarks face à des concurrents comme Qualcomm. Au lieu de cela, l'accent sera mis sur l'efficacité énergétique et l'extension des capacités de l'intelligence artificielle. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon un initié influent connu sous le pseudonyme de Schrodinger, la nouvelle génération de puces Exynos 2700 ne vise pas une augmentation maximale des performances, mais plutôt à assurer un fonctionnement stable sur de longues périodes. Pour les utilisateurs de smartphones Samsung, cela est crucial en termes de prévention de la surchauffe et de préservation de l'autonomie de la batterie. Ce changement devrait renforcer la position de l'entreprise sur le marché mobile.

La surface de la puce Exynos 2700 sera considérablement agrandie. Cependant, cette expansion ne servira pas à augmenter le nombre de cœurs du processeur (CPU), mais à intégrer des blocs spécialisés pour accélérer l'intelligence artificielle. Cette étape est liée à l'extension des futures capacités du système Galaxy AI et à l'exécution plus rapide de calculs complexes au sein du smartphone.

Efficacité énergétique et stabilité de production

Bien que la direction de Samsung renonce à une partie des performances de pointe, elle vise à augmenter le rendement des puces utilisables et à accroître les volumes de production. Selon la publication ixbt.com, cette stratégie devrait se justifier non seulement techniquement, mais aussi économiquement. Une efficacité énergétique élevée prolonge l'autonomie de l'appareil, ce qui est aujourd'hui l'un des indicateurs prioritaires pour les utilisateurs.

Une autre innovation importante concerne le système de refroidissement. Plutôt que de simplement agrandir les chambres à vapeur, les ingénieurs de Samsung perfectionnent une technologie permettant d'évacuer la chaleur directement au niveau du boîtier du processeur. En réduisant la dissipation thermique au sein même du cristal, l'Exynos 2700 pourrait devenir la puce phare la plus « froide » et la plus stable de l'histoire de la marque.

Phone Futurist (Schrodinger), qui a fourni ces informations, avait déjà prédit avec précision les caractéristiques du Samsung Galaxy S26 Plus et a gagné en crédibilité avec ses informations sur le modèle anniversaire de la marque iPhone. C'est pourquoi ces rapports sur l'Exynos 2700 sont pris très au sérieux par la communauté technologique.

Compte tenu de la forte demande pour les appareils Samsung sur le marché des smartphones, ce changement de processeur est également pertinent pour les utilisateurs locaux. En effet, dans des conditions climatiques chaudes, la surchauffe des smartphones et la baisse de performance (throttling) sont des problèmes fréquents. Le fonctionnement « plus froid » de l'Exynos 2700 pourrait être une solution à ces problèmes.