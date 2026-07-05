Un supercalculateur prédit le vainqueur du match Angleterre - Mexique

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Un supercalculateur prédit le vainqueur du match Angleterre - Mexique

Le supercalculateur Opta a évalué les chances des équipes avant le match Mexique - Angleterre, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Selon les calculs, l'Angleterre est légèrement favorite pour l'emporter dans le temps réglementaire. Cependant, les chances du Mexique sont également élevées, ce qui promet un match intense et disputé aux supporters.

L'Angleterre est favorite

D'après l'analyse d'Opta, la probabilité que l'équipe nationale d'Angleterre gagne dans les 90 minutes est de 40,6 %.

La probabilité d'une victoire du Mexique dans le temps réglementaire est estimée à 31,5 %.

Ainsi, bien que le supercalculateur désigne les Anglais comme favoris, l'écart entre les deux équipes reste faible.

Une prolongation est probable

La probabilité que le match se termine par un match nul dans le temps réglementaire est de 27,9 %.

Cela indique que la rencontre pourrait se prolonger, voire aller jusqu'aux tirs au but.

En bref, il n'y a pas de scénario de « match facile » ici.

Le Mexique a réalisé un parcours parfait en phase de groupes

L'équipe nationale du Mexique a remporté ses trois matchs de phase de groupes, terminant première du groupe A avec 9 points.

L'équipe s'est qualifiée pour les huitièmes de finale après avoir battu l'Équateur 2-0 en seizièmes de finale.

L'Angleterre poursuit également son parcours avec confiance

L'équipe nationale d'Angleterre a terminé en tête du groupe L avec 7 points.

Les Anglais ont remporté un match difficile contre la RD Congo 2-1 en seizièmes de finale.

Une place en quarts de finale est en jeu

Le match Mexique - Angleterre aura lieu dans la nuit du 6 juillet.

Le vainqueur se qualifiera pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026. Opta donne l'avantage à l'Angleterre, mais le parcours sans faute du Mexique en phase de groupes laisse présager une possible surprise.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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