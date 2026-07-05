Le Real Madrid prêt à dépenser 223 millions d'euros pour Michael Olise : la réponse d'Upamecano

Le Real Madrid est sur le point de réaliser un nouveau coup retentissant sur le marché des transferts. Les informations faisant état d'une offre record de 223 millions d'euros du géant espagnol pour l'ailier du Bayern Munich, Michael Olise, ont suscité de vives discussions dans le monde du football. Si ce transfert se concrétise, il pourrait devenir l'un des plus chers de l'histoire du football. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Actuellement, les rumeurs de transfert s'intensifient dans le contexte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et des tournois internationaux. Selon les informations diffusées par le journal SPORT, le « club royal » est prêt à tout pour s'attacher les services du talentueux joueur français de 24 ans. Cependant, son coéquipier et compatriote Dayot Upamecano a réagi fermement à ces rumeurs.

Upamecano : « Il ne va nulle part »

Depuis le camp de l'équipe de France, Dayot Upamecano a tenté de mettre fin aux spéculations autour de Michael Olise lors d'une conférence de presse. Le défenseur du Bayern s'est dit convaincu que son coéquipier resterait au club munichois. « Il reste ici, il ne va nulle part ! », a répondu brièvement et clairement le défenseur.

Bien que cela soit démenti au niveau des joueurs, la direction du Real Madrid voit en Olise une pièce maîtresse de sa future ligne d'attaque. La progression d'Olise ces dernières années et sa créativité sur le terrain ont impressionné les recruteurs madrilènes. En particulier, sa capacité à repiquer dans l'axe depuis l'aile droite devrait renforcer le jeu de l'équipe.

L'ancien attaquant Louis Saha a également donné son avis sur Olise dans une interview accordée à GOAL. Selon lui, bien que la somme annoncée de 223 millions d'euros soit démesurée, le talent du joueur le mérite. Saha a qualifié l'ascension fulgurante d'Olise, passé du niveau de Crystal Palace à celui de cible des plus grands clubs mondiaux, d'incroyable success story.

« Ce sont des chiffres vraiment fous, déclare Saha. Mais je pense que Michael mérite une telle reconnaissance. Ce qu'il a accompli en un an ou deux est tout simplement incroyable. Il a impressionné tout le monde avec son style unique et maintenant les plus grands clubs du monde sont à ses trousses ».

Pour l'instant, la direction du Bayern ne se presse pas pour examiner les offres officielles concernant Olise. Pour les Munichois, il est une figure importante du nouveau projet de l'équipe. Cependant, une offre financière record d'un club comme le Real Madrid ferait naturellement réfléchir n'importe quelle équipe. À l'ouverture du mercato, cette question sera sans aucun doute au centre de l'attention du monde du football.