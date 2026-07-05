Amazon s'apprête à fermer son légendaire service Mechanical Turk

Amazon a annoncé qu'elle cesserait d'accepter de nouveaux clients sur sa plateforme de crowdsourcing Mechanical Turk (MTurk), forte de plusieurs années d'existence. Cette décision témoigne d'un changement majeur sur le marché du travail numérique à une époque où l'AI et les technologies d'automatisation progressent à un rythme sans précédent. Le service sera fermé aux nouveaux utilisateurs à partir du 30 juillet 2026, ce qui est perçu comme un signal de la fin progressive des activités de la plateforme. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Les représentants d'Amazon Web Services (AWS) ont souligné que cette décision a été prise après des études et des analyses approfondies. Les clients actuels peuvent continuer à utiliser le service comme d'habitude, mais l'entreprise ne prévoit pas d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à la plateforme. AWS se limitera à assurer la sécurité et la stabilité du système, ce qui signifie que le projet Mechanical Turk est passé en mode « support de vie ».

Le travail humain au fondement de l'AI

Lancé en 2005, Mechanical Turk était considéré à l'époque comme un projet révolutionnaire. Il regroupait des milliers de travailleurs à distance pour effectuer des tâches complexes pour les ordinateurs mais simples pour les humains (par exemple, résoudre des codes CAPTCHA ou identifier des sentiments dans un texte). Le nom de la plateforme a été choisi en hommage au célèbre automate « Turk » du XVIIIe siècle, qui semblait jouer aux échecs mais cachait en réalité un humain à l'intérieur.

Ces dernières années, Amazon a utilisé ce service pour l'étiquetage de données afin d'entraîner des réseaux neuronaux tels que SageMaker AI. Bien que de nombreuses startups aient promu leurs produits comme étant une « AI entièrement automatisée », les travailleurs de Mechanical Turk effectuaient en réalité ces tâches manuellement en coulisses. Cela a créé un système de « travail invisible » unique dans le monde technologique.

Causes de la crise : Bots et manque de fiabilité

Plusieurs facteurs ont nui à la réputation de la plateforme Mechanical Turk. Premièrement, des études menées en 2023 ont montré que 33 % à 46 % des travailleurs sur la plateforme avaient commencé à utiliser de grands modèles de langage comme ChatGPT pour accomplir leurs tâches. Cela a remis en question la fiabilité des données nécessitant un travail humain.

Deuxièmement, en raison de la prolifération des fraudes et des bots sur la plateforme, de nombreux chercheurs et clients sérieux ont quitté le service. Selon les utilisateurs de Reddit, le maintien des serveurs MTurk est devenu économiquement inefficace pour Amazon. Le fait que l'AI elle-même soit devenue plus rapide et moins coûteuse que les humains pour l'analyse des données a scellé le sort de ce service.

Mechanical Turk a également été indirectement impliqué dans le conflit entre Facebook et Cambridge Analytica. Désormais, la fermeture de cette plateforme marque la fin d'une ère dans l'économie numérique. Pour les spécialistes ouzbeks, de telles plateformes ont servi de source de revenus à distance, mais les outils AI modernes prennent désormais entièrement en charge ces micro-tâches.