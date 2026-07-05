Une nouvelle ère pour l'exploration spatiale : un revêtement ultra-noir créé pour les satellites

Des chercheurs de l'Université de Surrey, au Royaume-Uni, ont trouvé une méthode efficace pour résoudre le problème de la luminosité des satellites, qui devient un obstacle majeur à l'exploration spatiale. Les chercheurs ont testé un revêtement ultra-noir appelé Vantablack 310 et ont prouvé qu'il pouvait rendre les appareils en orbite presque invisibles pour les télescopes terrestres. Cette découverte devrait réduire considérablement l'impact négatif sur les observations astronomiques des millions de nouveaux appareils dont le lancement est prévu dans les années à venir. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

À l'heure actuelle, l'augmentation rapide du nombre de satellites en orbite terrestre est devenue l'une des plus grandes menaces pour l'astronomie moderne. Selon les projets actuels, plus de 1,7 million d'appareils pourraient être lancés en orbite dans un avenir proche. La lumière du soleil réfléchie par la surface métallique des satellites crée des traînées lumineuses et des reflets sur les images capturées par les télescopes. Cela empêche la détection d'objets faibles tels que des galaxies lointaines, des astéroïdes et des supernovas.

Les capacités de la technologie Vantablack 310

Selon une étude publiée dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, le matériau Vantablack 310, développé par Surrey NanoSystems, ne réfléchit que 2 % de la lumière incidente. Les scientifiques ont analysé l'apparence d'un satellite recouvert de ce matériau depuis la Terre à l'aide d'expériences en laboratoire et de modélisations informatiques. Les résultats ont montré que la luminosité de l'appareil peut être réduite au niveau minimal recommandé par l'Union astronomique internationale.

Un autre avantage important de cette technologie est qu'elle diffuse la lumière réfléchie uniformément dans toutes les directions. Cela évite les reflets brusques et brillants observés sur les surfaces métalliques conventionnelles. La responsable de l'étude, Astha Chaturvedi, souligne que le ciel nocturne reste l'outil le plus important pour étudier l'univers, mais qu'il devient de plus en plus difficile à observer. Cette nouvelle solution d'ingénierie permet de résoudre le problème sans modifier radicalement la conception des satellites.

Selon l'astrophysicienne Noelia Noël, cette question devrait préoccuper non seulement les astronomes professionnels, mais aussi tous ceux qui souhaitent préserver l'aspect naturel du ciel nocturne. Cette étude constitue une étape importante pour passer de la simple constatation du problème à des solutions pratiques. Selon Ixbt.com, les scientifiques prévoient désormais de tester ce revêtement dans des conditions spatiales réelles.

Prochains tests dans l'espace

La prochaine étape du projet consiste à installer le revêtement Vantablack 310 sur le satellite Jovian-1 et à le lancer en orbite. Cette mission, menée en collaboration avec les universités de Surrey, Portsmouth et Southampton, testera la résistance du matériau aux conditions extrêmes de l'espace. De plus, la variation de la luminosité du satellite sera mesurée via des stations terrestres.

Si les tests spatiaux sont concluants, les matériaux ultra-noirs pourraient devenir une solution standard pour toutes les futures constellations de satellites. Cela permettra le développement de la science fondamentale parallèlement aux projets Internet mondiaux de SpaceX, Amazon et d'autres grandes entreprises. Cette nouvelle est également importante pour les astronomes amateurs et les spécialistes, car la pureté du ciel nocturne affecte directement la qualité des observations scientifiques.