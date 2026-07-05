Bending Spoons : les propriétaires d'AOL et Vimeo entrent à la bourse Nasdaq

Le conglomérat technologique italien Bending Spoons a introduit ses actions sur le Nasdaq cette semaine. L'entreprise a été accueillie avec un vif intérêt sur le marché, sa capitalisation dépassant rapidement les 25 milliards de dollars. Ce chiffre est plus du double de sa valorisation de 11 milliards de dollars lorsqu'elle était encore une société privée. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique le rapport.

Fondée à Milan, cette entreprise s'est distinguée ces dernières années par l'acquisition de marques numériques mondialement connues telles que AOL, Vimeo, Meetup, Eventbrite et WeTransfer. Bien que la stratégie de Bending Spoons ressemble à celle des fonds de capital-investissement, contrairement à eux, l'entreprise ne revend pas les marques acquises, mais les conserve au sein de sa structure et les modernise à l'aide de l'AI.

Stratégie et décisions controversées

Bending Spoons a également fait l'objet de nombreuses critiques au cours de ses activités. En particulier, après l'acquisition de services populaires comme Evernote, l'augmentation des prix et les licenciements massifs ont suscité le mécontentement des utilisateurs. Cependant, l'un des fondateurs de l'entreprise, Matteo Danieli, a souligné dans une interview accordée à TechCrunch que, malgré tous les changements, la fidélité des clients reste stable.

Selon les rapports présentés par l'entreprise, en mars 2026, plus de 500 millions d'utilisateurs actifs utilisent chaque mois les projets de son portefeuille. De plus, plus de 9 millions de clients ont souscrit à des abonnements payants. Ces chiffres prouvent que l'idée selon laquelle Bending Spoons n'achète que des marques « mourantes » est fausse.

De l'échec à un empire majeur

Il est intéressant de noter que le géant d'aujourd'hui est né sur les bases de la startup Evertale, qui avait échoué à l'époque. Fondée à Copenhague, cette startup a fermé ses portes en 2011, mais ses fondateurs et son équipe ne se sont pas dispersés et ont continué à travailler sur de nouveaux projets. L'équipe, qui créait initialement ses propres applications, a ensuite développé une formule consistant à acheter des produits finis et à les intégrer dans un système centralisé.

Aujourd'hui, Bending Spoons démontre également sa stabilité financière. En 2025, l'entreprise a annoncé un chiffre d'affaires de 1,31 milliard de dollars. Les investisseurs apprécient le potentiel de l'entreprise à insuffler une nouvelle vie aux anciennes marques Internet grâce à l'AI et à l'analyse de données.

Au-delà de ses activités principales, l'entreprise a également fait preuve de responsabilité sociale en 2020 en développant gratuitement l'application Immuni pour le gouvernement italien afin de lutter contre la pandémie de COVID-19. Actuellement, Bending Spoons consolide sa position sur le marché technologique mondial en tant que « collectionneur de marques » unique.