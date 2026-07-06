Erling Haaland pourrait quitter Manchester City

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Erling Haaland pourrait quitter Manchester City

L'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, pourrait quitter le club lors du mercato estival.

Il est rapporté que l'attaquant norvégien s'interroge sur son avenir suite aux changements au sein de l'équipe.

Des doutes après Guardiola

Selon El Nacional, après le départ de Pep Guardiola de son poste d'entraîneur, Haaland a commencé à douter du nouveau projet de Manchester City.

Enzo Maresca a repris l'équipe, mais l'attaquant de 25 ans n'est pas encore totalement convaincu par les plans du nouvel entraîneur.

Il pourrait suivre Bernardo Silva

Selon la source, Haaland n'a pas encore pris de décision définitive.

Néanmoins, il n'exclut pas la possibilité de quitter Manchester City après Guardiola et Bernardo Silva.

Cette situation pourrait alimenter davantage les rumeurs de transfert concernant l'avenir du joueur norvégien.

38 buts en 52 matchs

Erling Haaland a rejoint Manchester City en 2022.

Lors de la saison 2025/26, l'attaquant a disputé toutes compétitions confondues :

  • 52 matchs joués ;

  • 38 buts marqués ;

  • 9 passes décisives effectuées.

Son contrat actuel avec le club court jusqu'en 2034.

Une décision majeure attend City

Étant donné que Haaland a un contrat à long terme, son transfert ne sera clairement pas facile. Cependant, si l'attaquant décide de partir, plusieurs grands clubs européens pourraient se lancer dans la bataille pour le recruter.

Aucune décision pour l'instant, mais la nouvelle ère entamée à City après Guardiola pourrait sérieusement influencer l'avenir de Haaland.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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