Cristiano Ronaldo donne une réponse ferme sur son avenir en sélection

L'attaquant de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a réagi à la question sur la fin de sa carrière internationale avant le match crucial des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 contre l'Espagne.

Le joueur de 41 ans a souligné qu'il prendrait seul cette décision, ajoutant que l'objectif principal actuel est de battre l'Espagne pour atteindre les quarts de finale.

« Je serai toujours là »

Ronaldo a noté que son attitude n'a pas changé depuis ses débuts en équipe nationale du Portugal à l'âge de 18 ans.

« Rien n'a changé depuis que je suis arrivé en équipe nationale à 18 ans, et rien ne changera à l'avenir. Je serai toujours là, en corps et en esprit », a-t-il déclaré.

L'attaquant a souligné qu'il occupe une place importante dans l'équipe, qu'il soit sur le terrain ou non.

Il décidera lui-même quand mettre fin à sa carrière

Ronaldo a également répondu fermement aux questions récurrentes sur son départ de la sélection.

« Je mettrai fin à ma carrière quand je le déciderai. Pas quand les autres le voudront. Il est inutile de poser cette question encore et encore », a déclaré le capitaine portugais.

Il est clair, d'après ses propos, que l'attaquant ne pense pas encore à mettre un terme à sa carrière internationale.

Toute l'attention est portée sur le match contre l'Espagne

Ronaldo a affirmé qu'au lieu de discuter de l'avenir, il faut se concentrer sur le prochain match.

« Le plus important est de bien jouer demain et de se qualifier pour le tour suivant », a-t-il insisté.

Le Portugal affrontera l'Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Le match aura lieu le 6 juillet et le vainqueur obtiendra son billet pour les quarts de finale.

Pour Ronaldo, ce duel est un nouveau grand test : les questions sont nombreuses, mais c'est encore le terrain qui apportera la réponse.