Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Espagne, Luis de la Fuente, a fait l'éloge de la ligne médiane de son effectif.

Selon le technicien, l'équipe d'Espagne actuelle dispose de deux joueurs de classe mondiale à chaque poste, ce qui est inégalé dans le monde.

« Nous avons deux joueurs de haut niveau à chaque poste »

De la Fuente a déclaré ouvertement qu'il considère le milieu de terrain espagnol comme le meilleur du football actuel.

« À mon avis, et je le dis avec beaucoup de respect pour tout le monde, nous avons le meilleur milieu de terrain au monde. Nous avons deux joueurs de haut niveau à chaque poste », a-t-il déclaré.

Selon l'entraîneur, la concurrence au sein de l'effectif est également l'un des principaux atouts de l'équipe.

L'effectif actuel comparé à l'équipe de 2010

De la Fuente a comparé le milieu de terrain espagnol actuel à l'équipe légendaire championne du monde en 2010.

« L'équipe de 2010 avait aussi un milieu de terrain incroyable, c'est vrai. Le football change, mais je situerais notre équipe actuelle presque au même niveau que cette formation », a déclaré le technicien.

Cette comparaison a suscité un grand intérêt chez les supporters espagnols, car l'équipe de 2010 est considérée comme l'une des meilleures de l'histoire du football national.

En 2010, l'Espagne a écrit l'histoire

L'équipe nationale d'Espagne avait battu les Pays-Bas 1-0 en finale de la Coupe du Monde 2010.

Grâce à ce but décisif, les Espagnols sont devenus champions du monde pour la première fois de leur histoire, marquant le début d'une ère dans le monde du football.

Le prochain grand défi : le Portugal

En huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale d'Espagne affrontera le Portugal.

Désormais, le milieu de terrain vanté par de la Fuente doit prouver sa valeur sur la plus grande scène. L'adversaire est également riche en stars, ce qui promet une véritable partie d'échecs au milieu du terrain.