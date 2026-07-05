Le sélectionneur de l'Espagne : « Nous avons le meilleur milieu de terrain au monde »

·2·Sport
Le sélectionneur de l'Espagne : « Nous avons le meilleur milieu de terrain au monde »

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Espagne, Luis de la Fuente, a fait l'éloge de la ligne médiane de son effectif.

Selon le technicien, l'équipe d'Espagne actuelle dispose de deux joueurs de classe mondiale à chaque poste, ce qui est inégalé dans le monde.

« Nous avons deux joueurs de haut niveau à chaque poste »

De la Fuente a déclaré ouvertement qu'il considère le milieu de terrain espagnol comme le meilleur du football actuel.

« À mon avis, et je le dis avec beaucoup de respect pour tout le monde, nous avons le meilleur milieu de terrain au monde. Nous avons deux joueurs de haut niveau à chaque poste », a-t-il déclaré.

Selon l'entraîneur, la concurrence au sein de l'effectif est également l'un des principaux atouts de l'équipe.

L'effectif actuel comparé à l'équipe de 2010

De la Fuente a comparé le milieu de terrain espagnol actuel à l'équipe légendaire championne du monde en 2010.

« L'équipe de 2010 avait aussi un milieu de terrain incroyable, c'est vrai. Le football change, mais je situerais notre équipe actuelle presque au même niveau que cette formation », a déclaré le technicien.

Cette comparaison a suscité un grand intérêt chez les supporters espagnols, car l'équipe de 2010 est considérée comme l'une des meilleures de l'histoire du football national.

En 2010, l'Espagne a écrit l'histoire

L'équipe nationale d'Espagne avait battu les Pays-Bas 1-0 en finale de la Coupe du Monde 2010.

Grâce à ce but décisif, les Espagnols sont devenus champions du monde pour la première fois de leur histoire, marquant le début d'une ère dans le monde du football.

Le prochain grand défi : le Portugal

En huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale d'Espagne affrontera le Portugal.

Désormais, le milieu de terrain vanté par de la Fuente doit prouver sa valeur sur la plus grande scène. L'adversaire est également riche en stars, ce qui promet une véritable partie d'échecs au milieu du terrain.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Carlo Ancelotti veut aligner Neymar et Vinícius ensemble pour le match d'aujourd'huiCarlo Ancelotti veut aligner Neymar et Vinícius ensemble pour le match d'aujourd'huiAujourd'hui, 23:19Un supercalculateur prédit le vainqueur du match Angleterre - MexiqueUn supercalculateur prédit le vainqueur du match Angleterre - MexiqueAujourd'hui, 23:09Le Real Madrid prêt à dépenser 223 millions d'euros pour Michael Olise : la réponse d'UpamecanoLe Real Madrid prêt à dépenser 223 millions d'euros pour Michael Olise : la réponse d'UpamecanoAujourd'hui, 22:32Zlatan Ibrahimović : « À ma place, j'aurais pris cinq cartons rouges »Zlatan Ibrahimović : « À ma place, j'aurais pris cinq cartons rouges »Aujourd'hui, 21:26Les premiers coups d'Erbutayev ont brisé la mâchoire de son adversaire kazakhLes premiers coups d'Erbutayev ont brisé la mâchoire de son adversaire kazakhAujourd'hui, 21:19Le Real Madrid officialise le transfert de Denzel DumfriesLe Real Madrid officialise le transfert de Denzel DumfriesAujourd'hui, 21:07
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan