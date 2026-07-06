Coupe du Monde 2026 : Les compositions officielles pour Brésil — Norvège

Dans l'une des affiches des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, le Brésil et la Norvège s'affrontent pour une place en quarts de finale.

Le match, qui se déroulera à East Rutherford, débutera à 01h00 (heure de Tachkent). Les compositions de départ des deux équipes sont désormais connues.

Vinícius mènera l'attaque du Brésil

Carlo Ancelotti a placé sa confiance en Vinícius Júnior, Martinelli et Matheus Cunha pour animer le front de l'attaque.

Au milieu de terrain, Casemiro et Bruno Guimarães seront à la manœuvre, tandis que l'expérimenté Alisson gardera les cages.

Composition de départ du Brésil :

Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas, Casemiro, Guimarães, Ryan, Martinelli, Vinícius, Cunha.

L'arme fatale de la Norvège : Haaland

L'équipe nationale de Norvège s'appuiera sur le duo Erling Haaland et Alexander Sørloth en attaque.

Martin Ødegaard orchestrera le jeu au milieu de terrain, tandis qu'Antonio Nusa tentera de mettre à mal la défense brésilienne par sa vitesse.

Composition de départ de la Norvège :

Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Ødegaard, Berge, Berg, Nusa, Sørloth, Haaland.

Un défi de taille attend le vainqueur

Le vainqueur de cette rencontre affrontera le gagnant du match Mexique — Angleterre en quarts de finale de la Coupe du Monde 2026.

Coupe du Monde 2026. Huitièmes de finale

Brésil — Norvège

Date : 5 juillet

Lieu : East Rutherford

Heure de début : 01h00, heure de Tachkent

D'un côté le Brésil de Vinícius, de l'autre la Norvège d'Haaland. Les attaquants sont prêts, place au jeu.