Sandro Tonali rejoint Tottenham pour une somme record

Le club londonien de Tottenham a annoncé avoir réalisé le transfert le plus cher de son histoire. Le milieu de terrain italien Sandro Tonali a quitté Newcastle United pour rejoindre les "Spurs". La valeur totale de l'accord, bonus compris, pourrait atteindre 100 millions de livres sterling (environ 133 millions de dollars). C'est ce que rapporte Goal.com indique. Il

Ce transfert était l'objectif principal du mercato estival pour l'entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi. Le technicien a joué un rôle clé pour convaincre son compatriote de rejoindre le nord de Londres. Initialement, Newcastle United avait rejeté une offre de 80 millions de livres, mais les parties ont finalement conclu un accord pour 92,5 millions de livres fixes et 7,5 millions de livres de bonus.

Une conversation secrète avec l'entraîneur et une décision "magique"

En expliquant son choix, Sandro Tonali a souligné qu'une longue discussion avec Roberto De Zerbi avait tout décidé. Il est intéressant de noter que les deux Italiens sont liés par le club de Brescia : Tonali y a fait ses premiers pas dans le football professionnel, et pour De Zerbi, Brescia est sa ville natale.

"Je suis très heureux d'être ici. Les gens ont parlé de 4 ou 5 clubs, mais pour moi, il n'y en avait qu'un seul. J'ai discuté avec l'entraîneur pendant près de deux heures du club, des supporters et de notre futur football. C'était comme un moment magique, car après cette conversation, j'ai immédiatement compris que je devais signer avec Tottenham", a déclaré Tonali dans une interview relayée par ixbt.com.

Une période difficile à Newcastle et une victoire inoubliable

Tonali quitte Newcastle United en véritable héros. Il a aidé l'équipe à remporter la Coupe de la Ligue anglaise (Carabao Cup) en 2025, mettant fin à 70 ans de disette pour le club. Son passage dans le nord de l'Angleterre n'a pas été facile : le joueur a dû purger une suspension de 10 mois en raison d'infractions liées aux paris sportifs.

Malgré cela, les supporters et l'entraîneur Eddie Howe l'ont toujours soutenu. Dans sa lettre d'adieu, le joueur a exprimé sa gratitude envers Newcastle et personnellement envers Eddie Howe. Selon lui, l'entraîneur lui a fait confiance même dans les moments les plus difficiles et l'a aidé à progresser.

Roberto De Zerbi est convaincu que l'arrivée de Tonali transformera complètement le milieu de terrain de l'équipe. L'entraîneur a salué le talent du joueur, soulignant que son style de jeu plaira aux supporters de Tottenham. Pour la nouvelle saison, la star italienne devrait devenir l'un des leaders incontestés du club londonien.