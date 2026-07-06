Un drapeau rouge apparaît lors de la cérémonie d'adieu à Ali Khamenei

·3·Monde
Un drapeau rouge apparaît lors de la cérémonie d'adieu à Ali Khamenei

Un drapeau rouge appelant à la vengeance a été hissé au-dessus du dôme du mausolée de l'Imam Khomeini à Téhéran. Au cours des trois derniers jours, ce complexe religieux a accueilli la cérémonie d'adieu au guide suprême iranien décédé, Ali Khamenei, et aux membres de sa famille, rapporte l'agence TASS.

Il est rapporté que plusieurs millions de personnes sont venues faire leurs adieux au cercueil de Khamenei durant les dernières heures où il était exposé dans le complexe. Les participants à la cérémonie brandissaient des drapeaux iraniens et des portraits de l'ancien dirigeant.

Les événements de deuil se sont également poursuivis dans d'autres quartiers de la capitale. Le soir, de nombreuses personnes se sont rassemblées sur les places principales de Téhéran pour exprimer leur soutien aux dirigeants de la République islamique.

La ville se prépare à une grande procession funéraire où les cercueils d'Ali Khamenei et de ses proches décédés avec lui seront transportés. Les autorités iraniennes ont annoncé que cette cérémonie pourrait rassembler entre 15 et 20 millions de personnes.

Dans la tradition chiite, le drapeau rouge est interprété comme un symbole de vengeance. Il a été rapporté qu'il portait l'inscription : « Ô vengeurs de Hussein ».

Ali KhameneiTéhéranIranMausolée de l'Imam KhomeiniDrapeau rougeCérémonie de deuil
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un avion percuté par un feu d'artifice à quelques secondes de l'atterrissageUn avion percuté par un feu d'artifice à quelques secondes de l'atterrissageAujourd'hui, 15:11L'origine des mystérieuses sphères métalliques sur les côtes australiennes a été révéléeL'origine des mystérieuses sphères métalliques sur les côtes australiennes a été révéléeAujourd'hui, 14:57La triste vérité derrière la photo d'un prisonnier palestinien torturéLa triste vérité derrière la photo d'un prisonnier palestinien torturéAujourd'hui, 13:38Un mystère vieux de 5 000 ans : comment les pierres de Stonehenge sont-elles arrivées là ?Un mystère vieux de 5 000 ans : comment les pierres de Stonehenge sont-elles arrivées là ?Aujourd'hui, 13:28Le commerce de fraises tourne au conflit : altercation sur un marché d'OchLe commerce de fraises tourne au conflit : altercation sur un marché d'OchAujourd'hui, 13:22Le jour de l'Indépendance marqué par des fusillades dans plusieurs États américainsLe jour de l'Indépendance marqué par des fusillades dans plusieurs États américainsAujourd'hui, 12:32
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas