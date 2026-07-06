Un drapeau rouge apparaît lors de la cérémonie d'adieu à Ali Khamenei

Un drapeau rouge appelant à la vengeance a été hissé au-dessus du dôme du mausolée de l'Imam Khomeini à Téhéran. Au cours des trois derniers jours, ce complexe religieux a accueilli la cérémonie d'adieu au guide suprême iranien décédé, Ali Khamenei, et aux membres de sa famille, rapporte l'agence TASS.

Il est rapporté que plusieurs millions de personnes sont venues faire leurs adieux au cercueil de Khamenei durant les dernières heures où il était exposé dans le complexe. Les participants à la cérémonie brandissaient des drapeaux iraniens et des portraits de l'ancien dirigeant.

Les événements de deuil se sont également poursuivis dans d'autres quartiers de la capitale. Le soir, de nombreuses personnes se sont rassemblées sur les places principales de Téhéran pour exprimer leur soutien aux dirigeants de la République islamique.

La ville se prépare à une grande procession funéraire où les cercueils d'Ali Khamenei et de ses proches décédés avec lui seront transportés. Les autorités iraniennes ont annoncé que cette cérémonie pourrait rassembler entre 15 et 20 millions de personnes.

Dans la tradition chiite, le drapeau rouge est interprété comme un symbole de vengeance. Il a été rapporté qu'il portait l'inscription : « Ô vengeurs de Hussein ».