Tottenham a conclu un accord majeur sur le marché des transferts. Le club londonien a recruté le milieu de terrain de Newcastle, Sandro Tonali, établissant un nouveau record dans l'histoire du club.

Le footballeur italien de 26 ans a signé un contrat avec les « Spurs » valable jusqu'à l'été 2031.

La valeur du transfert pourrait atteindre 100 millions de livres sterling

Tottenham paiera 92,5 millions de livres à Newcastle pour Tonali.

Si les bonus inclus dans l'accord sont activés, la valeur totale du transfert pourrait augmenter de 7,5 millions de livres supplémentaires. Ces fonds additionnels dépendent de la qualification des Londoniens pour l'UEFA Champions League à plusieurs reprises.

Ainsi, le transfert de Tonali pourrait finalement atteindre 100 millions de livres.

Le précédent record avait été établi cette année

Avant Tonali, le joueur le plus cher de l'histoire de Tottenham était Matheus Fernandes.

Les Londoniens avaient acheté le milieu de terrain à West Ham cette année pour 85 millions de livres. Cependant, ce record n'a pas duré longtemps — le transfert de Tonali marque un nouveau sommet dans l'histoire du club.

Les statistiques de Tonali la saison dernière

Sandro Tonali a disputé 35 rencontres en Premier League anglaise la saison dernière.

Le milieu de terrain italien a délivré deux passes décisives lors de ces matchs. Il se distingue par son volume de jeu au milieu de terrain, sa qualité technique et sa capacité à dicter le rythme du match.

Tottenham renforce son entrejeu

L'arrivée de Tonali devrait apporter expérience et qualité au milieu de terrain de Tottenham.

Le joueur doit désormais prouver sur le terrain que le club n'a pas dépensé cette somme record en vain. Le prix est élevé, la pression l'est encore plus — à Londres, on attend désormais des résultats, pas des excuses.