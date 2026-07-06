Les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 sans les champions historiques

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Les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 sans les champions historiques

À l'approche des quarts de finale de la Coupe du Monde 2026, les nations les plus titrées du tournoi ont été éliminées.

Le Brésil, quintuple champion, et l'Allemagne, quadruple vainqueur, ont été battus lors de la phase à élimination directe. L'Italie, quant à elle, ne s'est même pas qualifiée pour le Mondial. Parmi les nations les plus titrées, seule l'Argentine reste en lice pour le trophée.

La Norvège stoppe le Brésil

L'équipe nationale du Brésil a été éliminée en 1/8 de finale par la Norvège sur le score de 1-2.

Les « Pentacampeões » sont l'équipe la plus titrée de l'histoire des Coupes du Monde. Le Brésil a remporté le trophée à cinq reprises :

  • 1958 ;

  • 1962 ;

  • 1970 ;

  • 1994 ;

  • 2002.

Cependant, lors de la Coupe du Monde 2026, la Norvège, emmenée par Erling Haaland, a empêché les Brésiliens d'atteindre les quarts de finale.

L'Allemagne éliminée aux tirs au but

Le parcours de l'Allemagne, quadruple championne du monde, s'est arrêté encore plus tôt.

Les Allemands ont fait match nul 1-1 contre le Paraguay en 1/16 de finale après prolongation. Lors de la séance de tirs au but, l'adversaire s'est imposé 4-3.

L'Allemagne a été championne du monde lors des années suivantes :

  • 1954 ;

  • 1974 ;

  • 1990 ;

  • 2014.

L'Italie encore absente du Mondial

L'Italie, quadruple championne du monde, n'a pas réussi à se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026.

La « Squadra Azzurra » a été sacrée en 1934, 1938, 1982 et 2006. Mais l'Italie manque sa troisième Coupe du Monde consécutive.

Cette situation est considérée comme une crise grave pour l'une des nations les plus titrées du football.

L'Uruguay éliminé dès les poules

L'Uruguay, premier vainqueur et double champion du monde, a également quitté le tournoi prématurément.

Les Sud-Américains, vainqueurs en 1930 et 1950, n'ont cette fois-ci pas réussi à passer la phase de groupes.

L'Argentine toujours en course

Parmi les équipes les plus titrées, l'Argentine poursuit son parcours dans la Coupe du Monde 2026.

L'« Albiceleste » a été championne du monde en 1978, 1986 et 2022. Les champions en titre visent désormais une quatrième étoile.

Ainsi, le Brésil, l'Allemagne, l'Italie et l'Uruguay sont absents des quarts de finale. La carte du football change : les anciens géants sont écartés et de nouveaux prétendants sont prêts à écrire l'histoire.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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