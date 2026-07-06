SpaceX a désorbité 260 satellites Starlink en six mois

La société SpaceX, dirigée par Elon Musk, a considérablement accéléré le processus de mise à jour de son réseau mondial de satellites. Au cours des six derniers mois (de décembre 2025 à mai 2026), l'entreprise a désorbité de manière planifiée 260 appareils Starlink. C'est ce que rapporte la publication ixbt.com en se basant sur un rapport soumis à la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Actuellement, le nombre total de satellites Starlink dans l'espace dépasse les 10 000 unités. Parmi les appareils désorbités, 176 appartenaient à la première génération, tandis que les autres étaient des modèles de deuxième génération plus récents. SpaceX a également annoncé que 349 autres satellites ont terminé leur mission et entameront bientôt des manœuvres pour se consumer dans l'atmosphère.

Mise à jour technologique et mesures de sécurité

Les satellites du système Starlink sont initialement conçus pour une durée de vie d'environ 5 ans. Une fois leurs ressources épuisées, les appareils utilisent leurs réserves de carburant pour abaisser leur orbite et pénétrer dans les couches denses de l'atmosphère terrestre. En raison des températures élevées générées par la friction, ils se consument entièrement, ce qui évite l'accumulation de débris spatiaux dangereux.

Il convient de noter que les appareils de nouvelle génération sont nettement plus lourds que les précédents. Si les premiers satellites Starlink pesaient entre 260 et 295 kg, le poids des appareils de deuxième génération atteint entre 800 kg et 1 250 kg. Cela signifie qu'une plus grande quantité de matériaux se vaporise dans l'atmosphère lors de la combustion de chaque unité.

Questions environnementales et juridiques

Les scientifiques appellent à une étude plus approfondie des conséquences de la combustion massive de satellites dans l'atmosphère. En particulier, des débats sont en cours sur l'impact de l'oxyde d'aluminium et d'autres composés générés lors de la combustion sur la composition chimique des couches supérieures de l'atmosphère. Ces questions pourraient entraîner l'imposition d'exigences supplémentaires pour les grands opérateurs comme SpaceX à l'avenir.

Actuellement, le gouvernement américain examine la possibilité d'exempter les missions spatiales des exigences de la National Environmental Policy Act (NEPA). Selon les experts, comme cette activité se déroule techniquement en dehors du territoire américain, il n'y aurait pas besoin d'une expertise environnementale stricte. Cependant, les écologistes soulignent la nécessité de prendre en compte l'impact à l'échelle mondiale.

SpaceX n'a pas renoncé à ses projets ambitieux. L'entreprise vise à porter le nombre de satellites en orbite à 42 000 à l'avenir. Actuellement, des travaux sont en cours non seulement pour lancer de nouveaux appareils, mais aussi pour créer des plateformes de calcul capables de traiter les données directement en orbite. Cela ouvre de nouvelles possibilités technologiques pour un accès Internet stable et rapide, même dans les régions isolées.