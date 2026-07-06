Blatter critique la FIFA : « Le football n'est pas un terrain politique »

L'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, a vivement réagi au report de la suspension infligée à l'attaquant de l'équipe nationale des États-Unis, Folarin Balogun.

Selon lui, les décisions disciplinaires dans le football doivent être prises uniquement sur la base des règlements et des conclusions d'organes indépendants, et non sous l'influence d'appels politiques ou de pressions extérieures.

Balogun pourra jouer contre la Belgique

Folarin Balogun avait reçu un carton rouge lors du match des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 contre la Bosnie-Herzégovine.

Lors de cette rencontre remportée 2-0 par les États-Unis, l'attaquant a été expulsé pour avoir donné un coup de pied dans la cheville de Tarik Muharemovic.

Malgré cela, la FIFA a suspendu la sanction d'un match de Balogun avec une période probatoire d'un an. En conséquence, il a conservé le droit de jouer contre la Belgique en 8es de finale.

Trump aurait appelé Infantino

Il a été rapporté que le président américain Donald Trump a appelé le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour demander une révision de la décision prise à l'encontre de Balogun.

C'est précisément après cette information que le report de la suspension a suscité de vifs débats au sein de la communauté du football.

« Un carton rouge ne s'annule pas par un appel politique »

Sepp Blatter a ouvertement critiqué la décision de la FIFA sur sa page de réseau social.

« Les cartons rouges ne sont pas annulés par des appels politiques. Ils sont annulés sur la base de règles, de preuves et de décisions d'organes indépendants », a-t-il écrit.

L'ancien dirigeant de la FIFA a souligné que l'ingérence des politiciens dans les activités des organisations de football est une situation dangereuse.

« FIFA, où vas-tu ? »

Selon Blatter, l'intervention du président américain et la suspension de la sanction à la veille d'un match décisif soulèvent des questions sur l'indépendance de l'organisation.

« Si le président des États-Unis s'immisce dans les affaires du président de la FIFA et que la suspension d'un joueur est soudainement annulée avant un match de play-off, une question naturelle se pose : “FIFA, où vas-tu ?” » a déclaré Blatter.

Il a conclu sa déclaration en soulignant que le football ne doit pas devenir un outil d'influence politique.

« Le football ne doit jamais devenir un terrain de jeux politiques. »

La possibilité pour Balogun de jouer contre la Belgique a déclenché un débat majeur, non seulement sportif, mais aussi sur l'indépendance des décisions de la FIFA.