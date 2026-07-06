Vinicius Junior clarifie la polémique sur le penalty en équipe nationale du Brésil

L'élimination inattendue du Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du Monde face à la Norvège (1-2) a secoué le monde du football. L'un des points les plus controversés de cette rencontre a été l'absence de la star de l'équipe, Vinicius Junior, au moment de tirer le penalty décisif. Alors que le score était de 0-0 en première mi-temps, Bruno Guimaraes a été désigné pour tirer, mais le gardien Orjan Nyland a réussi à repousser le ballon. C'est ce que rapporte Goal.com indique. rapporte.

Suite à cet échec, les supporters et les experts ont critiqué l'attaquant du Real Madrid. Beaucoup l'ont accusé de fuir ses responsabilités. Selon Goal.com, Vinicius Junior a brisé le silence sur cette situation, affirmant que le choix du tireur de penalty ne lui appartenait pas.

Décision de l'entraîneur et discipline d'équipe

"Pourquoi n'ai-je pas tiré le penalty ? Parce que c'était la décision de l'entraîneur. Je ne fuis jamais mes responsabilités et je ne me cache pas", a souligné le joueur de 25 ans. Selon lui, respecter la hiérarchie établie par le staff technique est le devoir d'un footballeur professionnel. Vinicius a cité son expérience en club, rappelant qu'au Real Madrid, il s'approche toujours du point de penalty lorsque l'entraîneur le lui ordonne.

Répondant à ceux qui l'accusent d'égoïsme, le joueur a déclaré qu'il faisait passer les intérêts de l'équipe avant ses ambitions personnelles. "Je me suis conformé à la décision prise ici. Cela signifie que je ne cherche pas à me mettre en avant et que je respecte l'unité de l'équipe", a ajouté l'attaquant.

Soutien à son coéquipier et projets futurs

Vinicius Junior a également défendu son coéquipier Bruno Guimaraes, qui a manqué le penalty. Il a exprimé l'espoir que cette erreur n'affecterait pas la carrière du milieu de terrain en équipe nationale. Malgré la douleur de la défaite, l'attaquant a noté que ses relations avec l'entraîneur Carlo Ancelotti sont excellentes et qu'il lui fait entièrement confiance.

Le Brésil était arrivé au tournoi comme grand favori, visant un sixième titre de champion du monde. Cependant, cette défaite inattendue a plongé les fans de la "Seleção" dans une profonde tristesse. À la fin de son interview, Vinicius a présenté ses excuses à tous les supporters brésiliens.

"Nous devons aller de l'avant. Je ne peux que m'excuser auprès de la 'torcida' (les fans) qui a toujours cru en nous et nous a soutenus. Il y a une grande déception en nous car le Brésil n'a pas gagné depuis longtemps", a conclu la star du Real Madrid.