Alphonso Davies partage ses sentiments après l'échec lors de la Coupe du Monde 2026

Le défenseur vedette de l'équipe nationale du Canada et du Bayern Munich, Alphonso Davies, a qualifié la Coupe du Monde 2026 de l'une des périodes les plus difficiles de sa carrière. Pour le Canada, l'un des pays hôtes, la compétition s'est terminée en huitièmes de finale, mais le leader principal de l'équipe était pratiquement absent du terrain en raison d'une blessure. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lors du match des huitièmes de finale disputé à Houston, le Canada a perdu contre le Maroc sur le score de 0-3. Bien que l'équipe dirigée par Jesse Marsch ait été saluée pour son jeu courageux, l'absence d'un talent tel qu'Alphonso Davies dans l'effectif a pesé lourd dans les moments décisifs. Le joueur du Bayern a été contraint de passer tout le match sur le banc de touche.

Selon Goal.com, le joueur de 25 ans s'est adressé à ses fans via les réseaux sociaux pour parler des difficultés physiques et mentales qui l'ont tourmenté tout au long du tournoi. Davies a admis qu'il n'avait pas pu atteindre sa meilleure forme en raison d'une blessure au tendon du genou qui persistait depuis le mois de mai.

Blessure et pression mentale

"Nous ne voulions pas que notre parcours en Coupe du Monde se termine ainsi. Défendre le Canada sur la plus grande scène mondiale est toujours un honneur pour moi. Je suis fier de mes coéquipiers qui ont tout donné pour le pays", a écrit le joueur sur sa page. Selon lui, ne pas pouvoir aider son équipe à cause de sa blessure a été un coup dur.

Alphonso Davies n'a passé que 15 minutes sur le terrain pendant tout le tournoi. Un tel chiffre indique que la condition physique du joueur ne répondait absolument pas aux exigences de la compétition. Cependant, il ne veut pas utiliser cela comme excuse. "Je ne crois pas aux excuses. Le football est plein d'échecs, l'essentiel est la façon dont vous y répondez", a-t-il ajouté.

Cette situation est préoccupante non seulement pour l'équipe nationale du Canada, mais aussi pour le Bayern Munich. Les Munichois espèrent que leur latéral le plus rapide sera complètement rétabli avant la nouvelle saison. Davies a souligné que cet échec le pousse à devenir plus fort et à travailler plus dur à l'entraînement.

Pour les fans de football, le fait qu'une star mondiale comme Alphonso Davies n'ait pas pu se montrer lors d'un tournoi aussi majeur a été une surprise. L'équipe nationale du Canada, en l'absence de Davies, a prouvé qu'elle avait créé une base solide pour l'avenir en tentant d'offrir une résistance digne.