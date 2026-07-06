Le premier iPhone pliable d'Apple : date de lancement et prix dévoilés

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Le premier iPhone pliable d'Apple : date de lancement et prix dévoilés

Apple se prépare à lancer son premier smartphone pliable, provisoirement baptisé iPhone Ultra. Cependant, les passionnés de technologie pourraient devoir attendre longtemps avant de mettre la main sur cet appareil innovant. Selon les dernières informations fournies par l'analyste renommé Ming-Chi Kuo, la nouveauté attendue ne sera commercialisée qu'à la fin de 2026, avec une disponibilité très limitée sur le marché. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon des sources au sein de la chaîne d'approvisionnement, Apple prévoit de ne produire que 7 à 8 millions d'unités de l'iPhone pliable au second semestre 2026. À titre de comparaison, le volume de production des modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max devrait atteindre 20 à 22 millions d'unités sur la même période. Cela indique que ce nouveau type de smartphone ne sera pas accessible à tout le monde.

Le scénario de l'iPhone X va-t-il se répéter ?

Les analystes estiment que la situation concernant l'iPhone pliable rappelle celle de l'iPhone X en 2017. À l'époque, Apple avait présenté son smartphone anniversaire aux côtés de l'iPhone 8, mais en raison de complexités de production, les ventes avaient commencé beaucoup plus tard. Il est fort probable qu'en 2026, bien que l'appareil soit présenté en septembre avec la gamme principale iPhone 18, ses ventes réelles ne soient lancées qu'au quatrième trimestre.

Les cadences de production initiales devraient également être assez faibles. En particulier, seulement 0,5 à 1 million d'unités pourraient être assemblées au troisième trimestre 2026, ce qui ne représente que 10 % du plan semestriel global. Dans un tel contexte de pénurie, il est naturel que la demande pour le smartphone dépasse largement l'offre.

Prix et attentes du marché

Selon les informations d'ixbt.com, le prix du nouvel iPhone pliable devrait se situer entre 2300 et 2500 dollars. Néanmoins, Ming-Chi Kuo prédit que le prix élevé ne dissuadera pas les acheteurs. Une fois les précommandes ouvertes, les premiers lots devraient s'écouler instantanément et les délais de livraison pourraient s'étendre jusqu'à 4-6 semaines.

De plus, en raison de la pénurie artificielle sur le marché, il n'est pas exclu que le prix de l'appareil soit majoré de 50 à 100 % par des revendeurs. Sur le marché local, de tels appareils exclusifs apparaissent généralement en premier avec une forte prime, mais la garantie officielle et des prix stables ne seront établis qu'après l'augmentation de la production.

Selon les experts, la demande réelle pour l'iPhone pliable ne pourra être évaluée objectivement qu'à la fin de 2026 ou au premier trimestre 2027, une fois l'effervescence initiale retombée et la production stabilisée. Pour l'instant, les fans d'Apple doivent continuer à attendre cette révolution technologique.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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