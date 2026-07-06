Pedri sur Lionel Messi : Ce qu'il fait à la Coupe du Monde 2026 est incroyable

La jeune star du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne, Pedri, n'a pas caché son admiration pour les performances de Lionel Messi lors de la Coupe du Monde 2026. Le milieu de terrain, actuellement en préparation pour les phases décisives du tournoi avec sa sélection, a qualifié d'« insensé » le fait que son ancien coéquipier continue d'évoluer à un tel niveau malgré son âge. Selon Goal.com, Pedri considère la légende argentine comme le plus grand joueur de l'histoire. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Pedri se souvient avec nostalgie de l'époque où il jouait aux côtés de Lionel Messi au FC Barcelone. Il souligne que s'entraîner quotidiennement avec le détenteur de huit Ballons d'Or a été une véritable école. Messi, qui évolue désormais à l'Inter Miami, continue d'éblouir tout le monde par son talent unique lors des matchs de la Coupe du Monde. Pour Pedri, chaque mouvement de l'Argentin sur le terrain est le summum de la maîtrise technique.

La finale rêvée : un choc entre l'Espagne et l'Argentine

Bien que l'équipe d'Espagne se prépare à un match difficile contre le Portugal en phase à élimination directe, Pedri voit plus loin. Il rêve d'affronter l'Argentine, menée par Lionel Messi, en finale de la Coupe du Monde. « Ce serait incroyable que ce rêve se réalise, car cela signifierait que nous avons atteint la finale. Affronter mon mentor dans un match d'un tel niveau serait le plus grand événement de ma carrière », déclare le meneur de jeu du FC Barcelone.

En évoquant l'état de forme actuel de Messi, Pedri a souligné sa qualité exceptionnelle. Selon lui, seul un joueur doté d'un talent naturel hors du commun peut afficher un tel niveau à cet âge. Dans une interview accordée au journal AS, il a qualifié Messi de meilleur joueur de l'histoire et a exprimé son plaisir à regarder ses matchs.

Hansi Flick et les changements au FC Barcelone

Au cours de l'entretien, Pedri a également évoqué les changements non seulement au sein de l'équipe nationale, mais aussi au club. Il a affirmé qu'avec l'arrivée du nouvel entraîneur Hansi Flick, une mentalité de gagnant s'est installée dans l'équipe. Le technicien allemand a réussi à transformer complètement le jeu de l'équipe en optimisant le positionnement et les rôles des joueurs sur le terrain.

Sous la direction de Flick, Pedri a commencé à évoluer dans une position plus basse, au cœur de l'organisation du jeu. Cela lui permet d'avoir plus de contacts avec le ballon et de diriger les attaques de l'équipe. Bien que Luis Enrique lui ait déjà demandé un rôle similaire, Pedri a tenu à souligner la compétitivité et l'esprit de victoire que Flick a insufflés à l'équipe.

Actuellement, les fans de l'équipe d'Espagne et du FC Barcelone attendent beaucoup de Pedri. Son respect pour Messi et sa passion pour la Coupe du Monde témoignent des ambitions élevées du jeune joueur. Si l'Espagne et l'Argentine se rencontrent en finale, ce sera sans aucun doute une véritable fête pour le monde du football.