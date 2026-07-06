La direction du Real Madrid est surprise par les performances de ses joueurs

La direction du Real Madrid suit de près les excellents résultats des joueurs du club avec leurs équipes nationales lors de la Coupe du Monde 2026.

Il est rapporté que les Madrilènes ne comprennent pas pourquoi leurs joueurs sont si efficaces au Mondial, alors qu'ils n'ont pas réussi à afficher le même niveau lors des deux dernières saisons en club.

Des résultats différents entre la sélection et le club

Selon les informations du journaliste José Félix Díaz relayées par Madrid Zone, des questions se posent au sein de la direction du Real concernant le jeu des joueurs.

Ce qui surprend le plus les représentants du club, c'est que les joueurs madrilènes brillent avec leurs sélections, accumulant buts et passes décisives.

Cependant, la régularité attendue au sein de l'effectif du Real Madrid n'a pas été pleinement observée au cours des deux dernières saisons.

Deux saisons sans trophée

Le Real Madrid n'a remporté aucun titre majeur lors des saisons 2024/25 et 2025/26.

Équipe :

N'a pas gagné la Liga ;

N'a pas remporté la Coupe du Roi ;

Est également resté sans trophée en Ligue des Champions de l'UEFA.

Il est naturel que de tels résultats ne satisfont ni la direction ni les supporters du « Club Royal », qui lutte toujours pour les objectifs les plus élevés.

Les joueurs du Real dominent au Mondial

Actuellement, les joueurs madrilènes sont les représentants de club les plus efficaces de la Coupe du Monde 2026.

Ils ont réalisé un total de 26 actions décisives durant le tournoi. Ce chiffre inclut les buts marqués et les passes décisives effectuées.

Ce résultat montre que le talent individuel est bien présent au Real, mais qu'il existe des problèmes pour exploiter pleinement ce potentiel en club.

Des changements pourraient survenir au club

Les résultats au Mondial pourraient contraindre la direction du Real à revoir la tactique de l'équipe, la gestion des joueurs et l'atmosphère générale au sein du club.

Car si les joueurs s'épanouissent en sélection mais ne jouent pas au niveau attendu en club, il est fort probable que le problème ne vienne pas uniquement des joueurs.

La question principale est désormais : la direction du Real pourra-t-elle transposer la forme des joueurs au Mondial vers le club pour la nouvelle saison ?