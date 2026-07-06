Erling Haaland : « C'est le plus grand match de l'histoire de la Norvège »

L'attaquant de l'équipe nationale de Norvège, Erling Haaland, n'a pas caché ses émotions après la victoire historique 2-1 contre le Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

L'attaquant de 25 ans a inscrit un doublé et a été élu homme du match. Selon lui, ce jour occupe une place particulière dans l'histoire du football norvégien.

« Cette victoire restera dans l'histoire »

Haaland a qualifié le résultat contre le Brésil comme l'un des moments les plus inoubliables du football norvégien.

« Peut-être que cet événement restera dans l'histoire de la Norvège. Tout le monde doit profiter de ce moment maintenant. C'est incroyable, c'est l'un des jours les plus mémorables de l'histoire du football norvégien », a-t-il déclaré.

L'attaquant a souligné que les membres de l'équipe doivent chérir ces moments et être fiers du résultat obtenu.

Une grande inspiration pour la jeune génération

Selon le leader norvégien, la victoire sur le Brésil inspirera de nombreux jeunes footballeurs dans le pays.

« Nous sommes très fiers de ce résultat. Je pense que cette victoire inspirera beaucoup de jeunes. Moi aussi, quand j'étais enfant, j'étais inspiré par de telles victoires », a déclaré Haaland.

Il a appelé tous les supporters norvégiens à profiter de l'une des plus grandes victoires de l'histoire du football du pays.

« Une seule occasion nous suffisait »

Haaland a déclaré que la patience et l'utilisation efficace des opportunités ont été décisives dans le match.

« Chaque match est unique. Nous avions besoin d'au moins une occasion. Le plus important était d'attendre et d'être efficace quand l'opportunité se présentait », a déclaré l'attaquant.

Son premier but de la tête a donné l'avantage à la Norvège, tandis que le deuxième a scellé le sort de la rencontre.

Il a qualifié le deuxième but de « miracle »

En parlant de son but décisif, Haaland a admis qu'il était difficile d'exprimer ses émotions avec des mots.

« Le but de la tête a ouvert le score à 1-0. Le deuxième but était un vrai miracle. C'est difficile à décrire », a rapporté ESPN.

La Norvège qualifiée pour les quarts de finale

La Norvège a battu le Brésil 2-1 et s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026.

Haaland a classé les victoires contre la Côte d'Ivoire et le Brésil parmi les plus grandes réussites de l'équipe.

La Norvège fait maintenant face à un nouveau défi de taille. Mais pour une équipe qui a stoppé le Brésil, le mot « impossible » semble désormais obsolète.