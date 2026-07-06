Evolute présente les nouveaux modèles i-Sky et i-Space : détails sur la production

Dans le cadre du salon international « Innoprom-2026 » qui se tient à Iekaterinbourg, la marque russe Evolute a dévoilé sa gamme de modèles renouvelée. L'un des événements les plus importants de l'événement a été l'annonce du début de la production en cycle complet du crossover électrique i-Sky. Cette étape est cruciale pour accroître l'indépendance technologique de la marque et porter la qualité des produits à un nouveau niveau. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, la production en série du modèle i-Sky est prévue pour août 2026. Ce processus comprend toutes les étapes principales telles que le soudage, la peinture et l'assemblage. Ce crossover du segment C est équipé d'un moteur électrique de 218 ch, offrant un équilibre optimal pour les trajets urbains et périurbains modernes.

Capacités techniques et confort

L'Evolute i-Sky est capable de parcourir jusqu'à 424 kilomètres avec une seule charge. L'un des aspects les plus importants pour les utilisateurs modernes est la technologie de charge rapide. Il est indiqué que moins d'une demi-heure est nécessaire pour charger la batterie de la voiture de 30 % à 80 %. Cela permet d'économiser un temps considérable lors des longs trajets.

L'intérieur de la voiture est également équipé selon les dernières tendances technologiques. En particulier, l'habitacle comprend les équipements suivants :

Un système multimédia avec un grand écran tactile de 14,6 pouces ;

Un tableau de bord entièrement numérique ;

Un toit panoramique en verre ;

Des caméras de surveillance à 360 degrés assurant la sécurité.

Nouveautés dans la gamme hybride

Une autre première notable lors du salon a été la version à transmission intégrale (AWD) du crossover hybride i-Space. La nouvelle modification est équipée d'un système hybride série, permettant à la voiture d'atteindre 100 km/h en seulement 7,1 secondes. Cet indicateur est considéré comme un résultat assez élevé pour la catégorie des crossovers.

Le point fort du nouveau modèle i-Space est son autonomie totale. Selon les données du constructeur, avec un réservoir plein et une batterie chargée, la voiture peut parcourir jusqu'à 1000 kilomètres. Cet indicateur prouve une fois de plus que les technologies hybrides sont conçues pour les longues distances.

Le stand Evolute présente également les versions cinq et sept places à traction avant du modèle i-Space, ainsi que le crossover électrique compact i-Joy. À une époque où la demande pour les voitures électriques et hybrides augmente en Asie centrale, notamment en Ouzbékistan, de telles mises à jour technologiques dans les régions voisines pourraient également influencer la conjoncture du marché local.

Dans l'ensemble, la volonté de la marque Evolute de localiser entièrement la production et d'élargir sa gamme de modèles témoigne d'une concurrence accrue dans l'industrie automobile régionale. Les nouveaux modèles devraient attirer l'attention des acheteurs non seulement par leur respect de l'environnement, mais aussi par leur équipement technologique de pointe.