La série Redmi Note 17 dévoilée pour la première fois : batterie de 9000 mAh et nouveau design

La série Redmi Note, considérée comme la plus populaire sur le marché des smartphones, est sur le point d'être renouvelée. Les premières images teaser officielles des modèles attendus Redmi Note 17 et Redmi Note 17 Pro sont apparues en ligne. Ces appareils devraient surprendre les utilisateurs non seulement par leur apparence, mais aussi par leurs capacités techniques, notamment la capacité de la batterie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte le site.

Selon les informations d'Ixbt.com, la marque Redmi a radicalement modifié le design du bloc photo sur cette nouvelle génération. Si sur les modèles de l'année dernière les caméras étaient situées au centre de la partie supérieure du boîtier, sur la série Redmi Note 17, les modules ont été déplacés dans le coin supérieur gauche. Ce changement esthétique confère aux appareils un aspect plus moderne et compact.

Spécifications techniques et capacités d'affichage

Selon les initiés, les deux smartphones seront équipés d'écrans OLED plats de 6,83 pouces. Les écrans prendraient en charge une résolution 1,5K, ce qui est un indicateur très élevé pour des appareils de milieu de gamme. De plus, les modèles fonctionneront sous la dernière interface HyperOS 3.1 basée sur Android 16.

Le modèle de base Redmi Note 17 sera doté du processeur Snapdragon 6s Gen 4 et de la technologie de charge rapide de 67 W. L'appareil photo principal est composé d'un module de 50 mégapixels. La version Pro sera équipée de la puce plus puissante Snapdragon 6 Gen 5. Le point le plus remarquable est que le modèle Redmi Note 17 Pro devrait être équipé d'une énorme batterie d'une capacité d'environ 9000 mAh.

Redmi Note 17 Pro Max : Un véritable record

Les premières informations sur le modèle Redmi Note 17 Pro Max, qui occupera le sommet de la gamme, ont également été révélées. Ce smartphone fonctionnera sur la plateforme MediaTek Dimensity 7500 et sera équipé d'un appareil photo professionnel de 200 mégapixels. Surtout, sa batterie devrait avoir une capacité de 10 100 mAh, ce qui pourrait établir une nouvelle norme sur le marché des smartphones.

Les nouveaux smartphones auront les caractéristiques communes suivantes :

Haut-parleurs stéréo et système audio de haute qualité ;

Boîtier protégé contre l'eau et la poussière ;

Modes de photographie nocturne améliorés ;

Modules de mémoire rapides et économes en énergie.

La présentation officielle de la série Redmi Note 17 a été confirmée pour la fin de ce mois en Chine. Ces modèles devraient arriver sur le marché mondial un peu plus tard, mais leur prix abordable et leur haute autonomie attirent déjà l'attention des acheteurs.