Luis de la Fuente : « J'aurais préféré que Cristiano Ronaldo ne joue pas »

Les fans de football mondial assisteront au prochain « derby ibérique » lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Avant ce choc intense entre l'Espagne et le Portugal, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a partagé ses réflexions. Il a souligné que la présence d'un attaquant aussi dangereux que Cristiano Ronaldo, âgé de 41 ans, constituera un test sérieux pour la défense espagnole. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, De la Fuente a salué la capacité du capitaine portugais à décider du sort d'un match. Bien que Ronaldo soit dans la phase finale de sa carrière, le sélectionneur espagnol le considère toujours comme une menace majeure. Le technicien a admis ouvertement qu'il préférerait que Ronaldo ne soit pas sur le terrain, tout en étant convaincu qu'il jouera.

L'un des meilleurs de l'histoire

« J'admire Cristiano et les personnes comme lui, dotées d'un tel caractère et d'une telle ambition. Il est un exemple pour tous. Avec son talent et sa maîtrise, il peut faire basculer un match à tout moment. Pour être honnête, j'aurais préféré qu'il ne joue pas contre nous, mais je pense qu'il sera sur le terrain. Nous profiterons de voir jouer l'un des plus grands footballeurs de l'histoire et nous essaierons de le surpasser », a déclaré Luis de la Fuente.

Les débats autour de Ronaldo, qui défend actuellement les couleurs d'Al-Nassr, ne cessent pas. Bien que certains experts estiment que son âge affecte la vitesse de l'équipe dirigée par Roberto Martínez, le camp espagnol ne partage pas cet avis. Notamment, le milieu de terrain du FC Barcelone, Gavi, a également souligné que l'attaquant vétéran reste toujours dangereux.

Dernière danse et responsabilité

Cette rencontre n'est pas seulement une qualification pour les quarts de finale, elle revêt également une grande importance émotionnelle. Pour l'ancienne star du Real Madrid et de Manchester United, ce tournoi est la dernière Coupe du Monde de sa carrière. L'attaquant de 41 ans aborde chaque match de phase à élimination directe comme son dernier combat, ce qui ne fait qu'accroître sa motivation.

La mission principale pour les défenseurs espagnols est de ne pas perdre leur concentration une seule seconde. De la Fuente a donné des instructions à ses joueurs pour ne laisser aucun espace à Ronaldo. Selon lui, la moindre opportunité offerte à des stars de ce niveau peut se terminer par un but. Parallèlement, le sélectionneur a ajouté qu'il croit en la force de ses défenseurs et en leur capacité à contrôler la situation.

De son côté, Cristiano Ronaldo répond aux critiques en affirmant que son rôle en équipe nationale reste crucial. « C'est moi qui décide quand m'arrêter, pas les autres », a déclaré l'attaquant avec fermeté, prêt à faire parler la poudre contre l'Espagne. Désormais, tous les regards sont tournés vers l'AT&T Stadium d'Arlington, où se déroulera ce duel acharné entre deux grandes nations du football.