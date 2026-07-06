Thierry Henry adresse des mots touchants à Neymar

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Thierry Henry adresse des mots touchants à Neymar

La légende de l'équipe de France, Thierry Henry, a exprimé des pensées émouvantes sur Neymar après l'élimination du Brésil de la Coupe du Monde 2026. Il a appelé à se concentrer sur ce que la star brésilienne a apporté au football, plutôt que sur les résultats ou la fin de sa carrière.

Selon Henry, Neymar a fait découvrir le football à des millions d'enfants et a offert des moments inoubliables aux fans.

« J'étais prêt à payer pour voir son jeu »

Le champion du monde 1998 et champion d'Europe 2000 a admis avoir toujours suivi le jeu de Neymar avec un grand intérêt.

« J'étais prêt à payer de ma poche pour regarder son jeu. Il a fait aimer le football au monde entier. Chaque enfant rêvait d'être Neymar », a déclaré Henry.

L'ancien attaquant français a souligné qu'il n'est pas juste d'évaluer Neymar uniquement par ses buts et ses trophées.

Henry a parlé d'héritage, pas de résultats

Henry a déclaré qu'il ne souhaitait pas débattre de la défaite à la Coupe du Monde 2026 ou du destin futur de Neymar.

« Je ne veux pas parler de la Coupe du Monde ou de la façon dont sa carrière s'est terminée. Je veux parler de sa contribution au football », a rapporté The Touchline.

Selon lui, Neymar a marqué toute une génération avec sa technique, son dribble et ses gestes spectaculaires.

« Il restera toujours un joueur extraordinaire »

Henry a remercié la star brésilienne pour les moments brillants qu'il a partagés avec les fans de football.

« Neymar était et restera toujours un joueur au talent extraordinaire. Merci de nous avoir offert des moments grandioses », a-t-il ajouté.

Ces mots ont suscité une vive émotion parmi les fans, alors que l'avenir de Neymar en équipe nationale est en pleine discussion.

Le Brésil a quitté le Mondial prématurément

L'équipe nationale du Brésil a terminé son parcours dans la compétition après une défaite 1-2 contre la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Suite à ce résultat, l'avenir de Neymar en sélection est revenu au centre des débats. Cependant, pour Henry, une chose est claire : quelle que soit la décision prise, la place de Neymar dans l'histoire du football et les émotions qu'il a transmises aux fans ne seront pas oubliées.

Selon vous, Neymar devrait-il continuer à jouer pour l'équipe nationale du Brésil ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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